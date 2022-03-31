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Son dakika: Galatasaray'a milli ara yaramadı! 4 oyuncuda sakatlık...

31.03.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli ara, Galatasaray'a yaramadı. Sarı - kırmızılı ekipte 4 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui'nin sakatlandığı, Sacha Boey'in ise koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Son dakika: Galatasaray'a milli ara yaramadı! 4 oyuncuda sakatlık...
Omar Elabdellaoui

Omar Elabdellaoui

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray, verilen milli aradan hasarlı döndü. Milli takımlarına ve izne giden futbolcular, sakatlık ile hastalık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Sarı - kırmızılı kulüp, konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak oyuncuların son durumunu duyurdu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

SOFIANE FEGHOULI

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Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli’nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi.

MOSTAFA MOHAMED

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Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Mohamed’in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

OMAR ELABDELLAOUI

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Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı.

SACHA BOEY

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İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü Omar Elabdellaoui Mostafa Mohamed
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