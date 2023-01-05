Son dakika: Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası olay yorum! 'Galatasaray'ın başına bela!', 'Sıradan ve sorumsuz!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Aslan, bu sonucun ardından puanını 36 yaptı ve gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine liderlik koltuğunda gitmeyi garanti altına aldı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcularından flaş değerlendirmeler geldi. Özellikle Ahmet Çakar ve Tugay Kerimoğlu'nun yorumları sosyal medyada geniş yer buldu. İşte o sözler...

"GALATASARAY SEYİRCİYİ MEMNUN ETMİYOR"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Şunu söylemek lazım; bu soğuk havada, bu Galatasaray'ın futboluna göre seyircisi hakikaten çok iyi ama sarı-kırmızılı takım bu seyirciyi memnun edecek futbol oynamıyor. Seyirci doğru bir iş yaparak takım sahada iyi olmadığı anda arkasında duruyor ama bu ne zamana kadar olacak! Ya da Gomis olmasa sarı-kırmızılı takım belki bu maçı alamayacak."

"SIRADAN VE SORUMSUZ"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Galatasaray birkaç haftadır zor kazanıyor. İstanbulspor maçını hatırlayın. İkinci yarı tamamen mahkûm oynayan Galatasaray, uzatmalarda az kalsın gol yiyip puan kaybedecekti. Sivas'ta uzatmalarda attı, rakibin bariz golü verilmedi. Dün ise çok korkutucu mesajlar vardı. Öne geçene kadar fazla problem yok. Yine pozisyon verdiler ama erken yedikleri golden hemen sonra beraberliği bulup sonra da öne geçtiler. Fakat ondan sonra G.Saray'da yıkım başladı. Adeta İstanbul'da gol yememeye çalışan, mütevazı bir Anadolu takımı gibi oynamaya başladılar. Düşünebiliyor musunuz, şampiyonluğa oynayan G.Saray, Ankaragücü gibi vasat bir rakibe karşı kendi evinde kapanıp kontrataklarla gol bulmaya çalışıyor. Emre Kılınç'ın ikinci yarıda boş kaleye kafayla kaçırdığı top gol olsa G.Saray için çok şey sıkıntıya girerdi. Garip olan şu, bu G.Saray lider. Ama sezon başından beri oynadığı futbol ortalamasına baktığımızda asla lider değil. Birkaç oyuncunun özverisi var ki bunların başında Gomis, Nelsson ve Muslera geliyor. Gerisi sıradan ve sorumsuz."

"MAESTRO MERTENS"

LEVENT TÜZEMEN/FOTOMAÇ: "Galatasaray da Mertens bir maestro gibi takımı yönetti. Gomis'in attığı golde verdiği pasın zarafeti göz kamaştırıcıydı. Eleştirdiğim Berkan; pas hataları yapmasına rağmen sahanın her yerine bastı, gücünün sonuna kadar savaştı, kritik pozisyonlarda takımını baskıdan kurtardı. Okan Hoca'ya iki önerimi tekrar ediyorum; 1- Rashica mutlaka sağ kanatta oynamalı. Barış'ın kafayla attığı mükemmel golün ortasını Rashica sağ kanattan yaptı. 2- Barış Alper mücadeleci ama tekniği ve çalım becerisi kısıtlı. Kanatta değil, Gomis'e yakın santrfor gibi oynamalı. İcardi'nin durumunu bilmiyorum ama Kadıköy'de Galatasaray takımı ideal kadrosuyla çıkacak. 3. yerli Okan hocanın elini zorlayacak. Torreira ve Oliveira'nın birlikte oynadığını düşünürsek İcardi oynamazsa Mertens'i forvete çekip, Berkan'ı kullanmalı."

"ISLIK BÖYLE TEKZİP EDİLİR!"

ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: "Futbolun gerçekten cilveleri bitmiyor... Ankaragücü‘nü öne geçiren golde asisti Emre Kılınç yaptı, golü Taylan attı... Yani iki eski Galatasaraylı… Hele Emre Kılınç kafayı boş kale yerine auta vurmasa, Galatasaray neredeyse bıçağı sırtından yiyecekti... Bir de Berkan... Galatasaray seyircisi az ıslıklamadı... Berkan, Galatasaray’ı ayakta ve önde tutmak için canını dişine takıp oynadı… Her yere gitti, her rakibe bastı, takımın reklamı olmayan en yararlı adamıydı... Islık böyle tekzip edilir... Helal olsun Berkan’a... Galatasaray’ın kötü maçlarından birini daha izledik... Başakşehir maçı dışında zaten Galatasaray genelde böyle değil mi? Ankaragücü neredeyse ikinci yarının tamamında üstün olan taraftı... Ama futbolun vazgeçilmez kuralı var; oynayana değil, kazanana puan veriyorlar... Galatasaray bunun için lider..."

"ÇOK KÖTÜ BİR GALATASARAY PERFORMANSI"

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Skoru bir kenara bırakırsak; Kadıköy sınavı öncesi çok kötü bir Galatasaray performansı izledik. Torreira'nın yol yorgunluğu, Icardi'nin hazır olmayışı maç günü geldiğinde derbinin favorisi olarak Fenerbahçe'yi işaret edecektir. Bakalım Okan Hoca'nın Jesus'a bir sürprizi olacak mı? Mesela; "tek forvet Barış Alper, arkasında Mertens" gibi..."

"BERABERLİK ÖN PLANA ÇIKAR"

EVREN TURHAN/TAKVİM: "Gomis'in goller atmayı sürdürmesi alkışlık... Yorulduğu için yerine Seferovic girmeli ancak İsviçreli güven vermiyor. Galatasaray maçı bir türlü koparamadı. Okan Buruk hamleler yaptı ancak fark artmadı. Derbi maçı çok gergin geçecektir. İki takımın da maçı kaybetmek istemeyeceğini ve beraberliğin ön plana çıkacağını düşünüyorum."

"HİÇ KATKISI YOK"

TUGAY KERİMOĞLU/beIN: "Premier Lig'de oynamış oyuncu saha içerisinde kendini belli eder ama Patrick van Aanholt'un gitmesi gerekiyor, gitmiyor. Orta saha sana topu atacak, çıkmıyorsun. Gücü var ya da yok, bilmiyorum. Ama oyun içerisinde hiç katkısı yok! Bir şut atarsın, o da yok. Pozisyon hatası yapıyor. Emre Kılınç oradan çok rahat geldi."

