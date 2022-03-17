Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçında desibel rekoru geliyor!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmak için Barcelona'yı konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma müthiş bir desteğe sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımını desteklemek için tribünde yerini almıştı. Maçta ilginç bir olay yaşandı...

ERTEM ŞENER: ARKADAŞLARIM UYARIYOR

Maçın spikeri Ertem Şener, Galatasaraylı taraftarların desteğine bir hayli şaşırdı. Top Barcelonalı futbolculara geçtiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükselirken anlık desibel ölçümü yapıldı. 110 desibel ölçülen seslerden sonra Ertem Şener, "Arkadaşlarım şu an beni uyarıyor. Desibel rekoru kırılabilir. Şu an bile 110 desibel ölçüldü..." dedi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

