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Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçında desibel rekoru geliyor!

17.03.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Barcelona maçı inanılmaz bir atmosferde başladı. Tribünlerin tamamını dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar top Barcelona'ya geçinci müthiş bir uğultuyla karşılık verdi. Katalanlar bu uğultu karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Maçın spikeri Ertem Şener ise tribünlerden gelen sesin 110 desibel olduğunu ve arkadaşlarının kendisini uyardığını söyledi.

Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçında desibel rekoru geliyor!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmak için Barcelona'yı konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma müthiş bir desteğe sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımını desteklemek için tribünde yerini almıştı. Maçta ilginç bir olay yaşandı...

ERTEM ŞENER: ARKADAŞLARIM UYARIYOR

Maçın spikeri Ertem Şener, Galatasaraylı taraftarların desteğine bir hayli şaşırdı. Top Barcelonalı futbolculara geçtiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükselirken anlık desibel ölçümü yapıldı. 110 desibel ölçülen seslerden sonra Ertem Şener, "Arkadaşlarım şu an beni uyarıyor. Desibel rekoru kırılabilir. Şu an bile 110 desibel ölçüldü..." dedi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

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