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Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçında saha karıştı

17.03.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nef Stadı'nda 50 bin coşkulu taraftarı önünde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın sonunda gol arıyordu. Barcelona'nın futbolcularının yoğun tahrik ettiği anlarda saha bir anda karıştı. Yedek kulübelerinin de sahaya dahil olmaya çalışmasından sonra maçın hakemi oyunu durdurdu...

Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçında saha karıştı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, maçın son anlarında gerginlik yaşadı.

JORDI ALBA BİR TÜRLÜ TAÇI KULLANMADI

Karşılaşmanın 90. dakikasında taç atışı kazanan Barcelona'da Jordi Alba bir türlü taçı kullanmadı. Bu olaydan sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attı. Alba'ya isabet eden bir madde sonrası maçın hakemi oyunu durdurdu.

"YAZIKLAR OLSUN"

Maçın spikeri Ertem Şener, Barcelona'nın zaman geçirmesine dem vurarak, "Yazıklar olsun, Barcelona bunu da yaptı!" dedi.

(Görüntüler EXXEN'DEN alınmıştır.)

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Galatasaray Futbol Kulübü
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