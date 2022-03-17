Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçında saha karıştı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, maçın son anlarında gerginlik yaşadı.

JORDI ALBA BİR TÜRLÜ TAÇI KULLANMADI

Karşılaşmanın 90. dakikasında taç atışı kazanan Barcelona'da Jordi Alba bir türlü taçı kullanmadı. Bu olaydan sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attı. Alba'ya isabet eden bir madde sonrası maçın hakemi oyunu durdurdu.

"YAZIKLAR OLSUN"

Maçın spikeri Ertem Şener, Barcelona'nın zaman geçirmesine dem vurarak, "Yazıklar olsun, Barcelona bunu da yaptı!" dedi.

(Görüntüler EXXEN'DEN alınmıştır.)

