SON DAKİKA: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi! Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada deliye döndü

Galatasaray'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelenin 24'ncü dakikasında Sarı-Kırmızılılar yoğun penaltı itirazında bulundu.

PENALTI İTİRAZI

Barış Alper Yılmaz rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken gerek saha içindeki oyuncular gerekse kenar yönetimi yoğun penaltı itirazında bulundu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN TEPKİ

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir müddet pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi. Numanoğlu'nun bu kararı sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada adet çılgına döndü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM!

Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından Galatasaray'dan da paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılılar yaptığı paylaşımda "Hakemin ve VAR’ın penaltı vermediği pozisyonda Barış’ın bileği bu hale geldi" ifadelerini kullandı.





