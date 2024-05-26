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  4. SON DAKİKA: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi! Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada deliye döndü

SON DAKİKA: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi! Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada deliye döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.05.2024 20:03
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Kritik karşılaşmada Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray mücadelenin 24. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında yoğun penaltı itirazında bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi! Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada deliye döndü
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelenin 24'ncü dakikasında Sarı-Kırmızılılar yoğun penaltı itirazında bulundu.

PENALTI İTİRAZI

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Barış Alper Yılmaz rakibinin müdahalesiyle yerde kalırken gerek saha içindeki oyuncular gerekse kenar yönetimi yoğun penaltı itirazında bulundu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN TEPKİ

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Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bir müddet pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi. Numanoğlu'nun bu kararı sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada adet çılgına döndü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM!

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Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından Galatasaray'dan da paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılılar yaptığı paylaşımda "Hakemin ve VAR’ın penaltı vermediği pozisyonda Barış’ın bileği bu hale geldi" ifadelerini kullandı.

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