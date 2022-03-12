Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Derbi hava şartları el verirse oynanacak" sözlerine Galatasaray Kulübü'nden yanıt geldi. Elmas, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez… Son 20 yılda, Türk futbolu olarak sürdürülebilir bir başarımız var mı? Sorumlusu kim? Hata kimde? Hata hepimizde… Hata, bir başvurunun nedenlerini bile görmeye çalışmadan, intikam motivasyonuyla hareket etmekte… Hata, bir takımımız Avrupa'dan elendiğinde, ona Türk futbolu için teşekkür etmektense, atışmayı tercih etmekte… Bunu söylerken, çuvaldızı kendimize batırdığımızı da fark etmişsinizdir." dedi.

"ASLANLAR GİBİ BEKLİYORUZ!"

Burak Elmas, "Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü Ali Sami Yen'de 'aslanlar' gibi bekliyoruz! 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili başvurumuzu, 11 Mart 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının, konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar… Ama biz de haklıyız. Haklılığımızın nedeni, sadece Galatasaray'ın bu süreçten zarar göreceğine inanmamız değil. Çekinmemiz hiç değil… Bunu söylemeye bile gerek yok. Haklılığımızın nedeni; Bu süreçten en zararlı çıkacak tarafın Türk futbolu olacağından emin olmamız. Çok kez söyledik... Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi gerek. Evet belki değişmemek en kolayı ama değişmemeyi tercih ettiğimizde, nelerle karşılaştığımızı son 20 yılda hep birlikte gördük." dedi.

"SON 20 YILDA BAŞARI VAR MI?"

Elmas, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez… Son 20 yılda, Türk futbolu olarak sürdürülebilir bir başarımız var mı? Sorumlusu kim? Hata kimde? Hata hepimizde… Hata, bir başvurunun nedenlerini bile görmeye çalışmadan, intikam motivasyonuyla hareket etmekte… Hata, bir takımımız Avrupa'dan elendiğinde, ona Türk futbolu için teşekkür etmektense, atışmayı tercih etmekte… Bunu söylerken, çuvaldızı kendimize batırdığımızı da fark etmişsinizdir.

Yıllardır, 'ezeli rekabet' söylemine sığınıp birbirimizi ayağımızdan tutup aşağı çektik. Ligimizin, futbolumuzun, kulüplerimizin geldiği yer ortada. Bir de farklı bir yol deneyelim… Evet, rekabet heyecan verir ama centilmenlik 'iyileştirir'. Ve aynı iyilik gibi, centilmenlik de bulaşıcıdır." açıklamasını yaptı.

"KENDİLERİ GOL BİLE ATAMADI!"

Elmas, "Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal… Çünkü kendileri, "Ülke puanı, ülke puanı" diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar. Avrupa'da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray'ı da tanımıyorlar. Bu erteleme başvurusunun asıl sebebi; Çok sayıda lig müsabakasının ertelenmesine sebep olan, İstanbul'da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır. - Yoğun kar yağışının getirdiği bu olağanüstü koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır. Kaldı ki asıl sorun, takımımızın hala İstanbul'a ulaşamama sorunudur… Yani perşembe gecesi Camp Nou'da Barcelona'ya karşı akılcı ve belirleyici bir mücadele sergileyen takımımızın şu an itibarıyla hâlâ İstanbul'a dönememiş olması; gün içinde de dönüşünün mümkün gözükmemesidir. Mevcut koşullar içinde pazar günü evine; yani İstanbul'a dönüp dönemeyeceği de şu an için belli değildir. Adil rekabet ortamının, bizim dışımızdaki sebepler yüzünden ortadan kalkmasıdır. Türk futbolu için, Avrupa arenasında son yılların en önemli mücadelesi öncesi, takımımızın o maça yüzde 100 hazırlanabilme arzusudur." dedi.



