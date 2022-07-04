Son dakika: Galatasaray'da 3. imza tamam! İşte Joao Pedro'nun sözleşme detayları

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, yeni sezonda mutlak şampiyonluk isterken çalışmalarını yeni hocası Okan Buruk yönetiminde sürdürüyoru. Sarı-Kırmızılı ekip şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, yeni sezon kadro yapılanmasında sağlam adımlar atmak isterken, ilk hamlesini geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Abdülkerim Bardakcı ile yapmış, ardından Kazımcan Karataş transferi için Altay kulübü ile el sıkışmıştı.

İLK HAMLE ABDÜLKERİM

Galatasaray'da ilk transfer hamlesi Abdülkerim Bardakcı oldu. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor'a transfer için 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödendi.

KAZIMCAN İLE 5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılarda ikinci takviye ise 19 yaşındaki genç futbolcu Kazımcan Karataş oldu. İzmir ekibi Altay'a 20 milyon TL bonservis bedeli ödeyen Süper Lig devi, genç sol bekle uzun süreli sözleşme imzaladı. Kazımcan Karataş'a 400 bin TL imza parası ödenirken, başarılı oyuncuyla 5 yıllık anlaşma konusunda el sıkışıldı.

OKAN BURUK: TAKVİYE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Galatasaray'ın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "Bir transfer gündemimiz var. Bu gündem içinde arayışlarımız, bulduğumuz, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor. Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Her gün farklı şeyler geliyor. Önümüzde çok fazla gün var ama transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: PEDRO'DA İŞLEM TAMAM!

Galatasaray'da üçüncü transfer forvet mevkisine gelmek üzere. Sarı-kırmızılılar, Cagliari'den ayrılmak isteyen başarılı oyuncuyla anlaşma sağladı. Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından 'Alt ligde oynamam' diyen Joao Pedro'nun takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin de oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle gelen transfer tekliflerini değerlendirdiği belirtildi. Joao Pedro'nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

YILLIK 2.2 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre; Cagliari'nin transfer için Galatasaray'la anlaşması halinde, Joao Pedro'nun kazanacağı yıllık ücret belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 200 bin Euro kazanacak olan Joao Pedro, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Cagliari'nin onay vermesi halinde transferin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

CAGLIARI İLE ANLAŞMA YAKIN

İtalyan basınında da birçok gazeteci Joao Pedro'nun Galatasaray ile gerçekleştirdiği görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedilirken Sarı-kırmızılıların transferi 5 milyon euro civarında bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

17 GOLE KATKI SAĞLADI

30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Cagliari formasını 39 müsabakada giydi. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Brezilyalı futbolcu takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.



