Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan için karar! Maç kadrosunda var mı?

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda Barcelona'ya elenerek veda eden ve mücadele ettiği tek kulvar olan Süper Lig'e dönen Galatasaray'ın 30. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed'in yanı sıra, Arda Turan ve Fatih Öztürk kafilede yer almadı.

Kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

