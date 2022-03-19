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Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan için karar! Maç kadrosunda var mı?

19.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda Barcelona'ya 2-1 yenilerek veda etti ve Spor Toto Süper Lig'e yöneldi. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, 30. haftada oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosunu belirledi. Arda Turan'ın kadroda olup olmadığı merak edildi. İşte cevabı...

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan için karar! Maç kadrosunda var mı?
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda Barcelona'ya elenerek veda eden ve mücadele ettiği tek kulvar olan Süper Lig'e dönen Galatasaray'ın 30. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed'in yanı sıra, Arda Turan ve Fatih Öztürk kafilede yer almadı.

Kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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