Son dakika: Galatasaray'da bir rüya gerçek mi oluyor? İlkay Gündoğan transferi için resmi açıklama! 'Kesinlikle yalnız olmayız'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başı ve devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla dikkat çekmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi isimlere imza attırarak dünya basınında ses getiren sarı - kırmızılıların hedefinde İlkay Gündoğan'ın bulunduğu öne sürülmüştü.

BARCELONA, PSG VE GALATASARAY...

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de kaptanlığı üstlenen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın adı; Barcelona ve PSG gibi devlerle anılıyordu.

Galatasaray'ı desteklediğini hemen her platformda dile getiren yıldız futbolcunun sarı - kırmızılı kulübe transfer olabileceği konuşuluyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı - kırmızılıların araştırma geliştirme direktörü Fatih Demireli, Alman basınından Spox'a yaptığı açıklamalarla transfre ilişkin önemli ifadeler kullandı.

"İLGİLENSEK BİLE YALNIZ OLMAYIZ"

İşte Demireli'nin sözleri;

"İlkay Gündoğan, Manchester City'nin kaptanı ve çok iyi oynuyor. Avrupa'daki hemen hemen her büyük kulüp İlkay ile ilgilenecektir. Galatasaray olarak İlkay Gündoğan ile ilgilensek bile kesinlikle yalnız olmayız."

Bu sezon Manchester City formasıyla 37 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

