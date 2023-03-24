SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da bir rüya gerçek mi oluyor? İlkay Gündoğan transferi için resmi açıklama! 'Kesinlikle yalnız olmayız'

Son dakika: Galatasaray'da bir rüya gerçek mi oluyor? İlkay Gündoğan transferi için resmi açıklama! 'Kesinlikle yalnız olmayız'

24.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdürerek milli araya giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başı ve devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla dikkat çeken sarı - kırmızılılarda gündeme Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan gelmişti. Galatasaray'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da bir rüya gerçek mi oluyor? İlkay Gündoğan transferi için resmi açıklama! 'Kesinlikle yalnız olmayız'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başı ve devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla dikkat çekmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi isimlere imza attırarak dünya basınında ses getiren sarı - kırmızılıların hedefinde İlkay Gündoğan'ın bulunduğu öne sürülmüştü.

BARCELONA, PSG VE GALATASARAY...

2023-03-04T125711Z_1662187258_UP1EJ340ZZAJ5_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MCI-NEW-REPORT

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de kaptanlığı üstlenen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ın adı; Barcelona ve PSG gibi devlerle anılıyordu.

Galatasaray'ı desteklediğini hemen her platformda dile getiren yıldız futbolcunun sarı - kırmızılı kulübe transfer olabileceği konuşuluyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

2023-03-04T124613Z_318905003_UP1EJ340ZGZIF_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MCI-NEW-REPORT

Sarı - kırmızılıların araştırma geliştirme direktörü Fatih Demireli, Alman basınından Spox'a yaptığı açıklamalarla transfre ilişkin önemli ifadeler kullandı.

"İLGİLENSEK BİLE YALNIZ OLMAYIZ"

2023-03-04T123429Z_489016724_UP1EJ340YXFHO_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MCI-NEW-REPORT

İşte Demireli'nin sözleri;

"İlkay Gündoğan, Manchester City'nin kaptanı ve çok iyi oynuyor. Avrupa'daki hemen hemen her büyük kulüp İlkay ile ilgilenecektir. Galatasaray olarak İlkay Gündoğan ile ilgilensek bile kesinlikle yalnız olmayız."

Bu sezon Manchester City formasıyla 37 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Inter'den G.Saray'a geliyor! Hem de bedava...Inter'den G.Saray'a geliyor! Hem de bedava...
Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanetOkan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet
Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdularArda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular
Anahtar Kelimeler:
transfer İlkay Gündoğan son dakika galatasaray manchester city son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to hedefi

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

F.Bahçe'den kaçarak gitmişti, şimdi bin pişman! Menajerini gönderdi 'Beni geri alın'

F.Bahçe'den kaçarak gitmişti, şimdi bin pişman! Menajerini gönderdi 'Beni geri alın'

Tarihte bir ilk, ne yaptın Fedorovtseva! Ebrar...

Tarihte bir ilk, ne yaptın Fedorovtseva! Ebrar...

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Icardi kayınvalidesini unutmadı! Jest...

Icardi kayınvalidesini unutmadı! Jest...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! 'Ağzı yamulmuş'

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.