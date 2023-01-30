Son dakika: Galatasaray'da bombalar art arda patlıyor! Kaan Ayhan'dan sonra yeni transfer Liverpool'dan geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti ve puanını 48'e yükselterek en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 10. galibiyetini alan sarı - kırmızılılarda gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda...
Giresunspor maçının hemen ardından Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıklayan sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz gece oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.
Ayhan'ın kısa süre içerisinde imza atması beklenirken, Galatasaray'dan bir bomba daha geldi.
İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Liverpool'un stoperi Nat Phillips için harekete geçti.
Haberde sarı - kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği kaydedilirken, Liverpool'un bu teklife yanaşmaması halinde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün devreye sokulacağı ifade edildi.
Ayrıca İngiliz futbolcunun da Galatasaray'a transfer olmak istediği ve bu durumun sarı - kırmızılı kulübün elini güçlendirdiği yazıldı.
Liverpool'un transfer için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın bu fiyatı aşağı çekmek için uğraş verdiği aktarıldı.
Bu sezon Liverpool formasıyla 7 resmi maçta görev alan Nat Phillips, 1 asist yapma başarısı gösterdi.