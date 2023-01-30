Son dakika: Galatasaray'da bombalar art arda patlıyor! Kaan Ayhan'dan sonra yeni transfer Liverpool'dan geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti ve puanını 48'e yükselterek en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 10. galibiyetini alan sarı - kırmızılılarda gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda...

Giresunspor maçının hemen ardından Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıklayan sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz gece oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

Ayhan'ın kısa süre içerisinde imza atması beklenirken, Galatasaray'dan bir bomba daha geldi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Liverpool'un stoperi Nat Phillips için harekete geçti.

GALATASARAY'IN PLANI

Haberde sarı - kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği kaydedilirken, Liverpool'un bu teklife yanaşmaması halinde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün devreye sokulacağı ifade edildi.

O DA 'PARÇALI'YI İSTİYOR

Ayrıca İngiliz futbolcunun da Galatasaray'a transfer olmak istediği ve bu durumun sarı - kırmızılı kulübün elini güçlendirdiği yazıldı.

LIVERPOOL'UN TALEBİ

Liverpool'un transfer için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın bu fiyatı aşağı çekmek için uğraş verdiği aktarıldı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 7 resmi maçta görev alan Nat Phillips, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

