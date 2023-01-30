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Son dakika: Galatasaray'da bombalar art arda patlıyor! Kaan Ayhan'dan sonra yeni transfer Liverpool'dan geliyor...

30.01.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 21 hafta sonunda topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde de gaza bastı. Sassuolo'dan savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıklayan sarı - kırmızılılar, ikinci transferini ise Liverpool'dan yapacak. Savunma hattını sağlama almak isteyen ve zirve yarışında hata riskini en aza indirmeyi hedefleyen Aslan'ın gündemindeki ismin Nat Phillips olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da bombalar art arda patlıyor! Kaan Ayhan'dan sonra yeni transfer Liverpool'dan geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti ve puanını 48'e yükselterek en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 10. galibiyetini alan sarı - kırmızılılarda gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda...

Giresunspor maçının hemen ardından Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıklayan sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz gece oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

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Ayhan'ın kısa süre içerisinde imza atması beklenirken, Galatasaray'dan bir bomba daha geldi.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

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İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Liverpool'un stoperi Nat Phillips için harekete geçti.

GALATASARAY'IN PLANI

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Haberde sarı - kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği kaydedilirken, Liverpool'un bu teklife yanaşmaması halinde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün devreye sokulacağı ifade edildi.

O DA 'PARÇALI'YI İSTİYOR

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Ayrıca İngiliz futbolcunun da Galatasaray'a transfer olmak istediği ve bu durumun sarı - kırmızılı kulübün elini güçlendirdiği yazıldı.

LIVERPOOL'UN TALEBİ

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Liverpool'un transfer için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın bu fiyatı aşağı çekmek için uğraş verdiği aktarıldı.

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Bu sezon Liverpool formasıyla 7 resmi maçta görev alan Nat Phillips, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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