Son dakika: Galatasaray'da bombalar bir bir patlıyor! Dries Mertens, Evander ve Victor Nelsson...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da camia; yeni sezona odaklanırken, taraftarlar da gözünü transfere dikmiş durumda. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö isimlerini katan sarı - kırmızılılar, iki transferi daha açıklamak üzere...

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından harekete geçen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MERTENS CUMA GÜNÜ GELİYOR

İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli ile yollarını ayıran ve serbest konumda bulunan Dries Mertens'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Oyuncunun cuma günü sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İtalyan ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 9 sezon boyunca formasını giydiği kulüpte 397 maça çıkarken, 148 gol 90 da asist kaydetti. Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 30 karşılaşmada ise 11 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

EVANDER TRANSFERİ TAMAM

Öte yandan sarı - kırmızılıların, Midtjylland'de forma giyen orta saha oyuncusu Evander ile de el sıkıştığı ve kısa süre içerisinde transferi açıklayacağı aktarıldı.

MARCAO'DAN SONRA NELSSON DA GİDİYOR

Galatasaray'dan 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun ardından Victor Nelsson'un da İspanya La Liga ekibine gideceği belirtildi.

Sarı - kırmızılı takıma geçtiğimiz sezonun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Nelsson'un 15 milyon euro gibi bir bedelle Sevilla'nın yolunu tutması bekleniyor.



