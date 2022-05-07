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Son dakika: Galatasaray'da büyük problem! Fernando Muslera dönemi kapanıyor...

07.05.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve rakiplerine oranla kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sezon başında bir sakatlık yaşamıştı. Uruguaylı file bekçisi, geri dönüşü sonrasında bir türlü istenen performansı sergileyemedi ve camiada eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

Son dakika: Galatasaray'da büyük problem! Fernando Muslera dönemi kapanıyor...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11. yılını dolduran ve adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Uruguaylı kaleci bu sezon gösterdiği performansla tartışılır hale geldi. Sivas deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde sadece 22 maçta forma giyen Muslera buna karşın kalesinde tam 28 gol gördü.

MAAŞI PROBLEM OLDU

Maç başına 1.3 gol yiyen 35 yaşındaki eldivene gösterilen tepkilerin tek nedeni performansı da değil. Geçtiğimiz sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Muslera 2.5 milyon Euro'luk maaşıyla açık ara Süper Lig'in en çok kazanan kalecisi. Ancak tecrübeli file bekçisi maaşı oranında fark yaratamıyor. Hatta Galatasaray'ın ezeli rakiplerindeki meslektaşlarından da oldukça geride kalmış durumda.

UĞURCAN VE ALTAY'IN MAAŞI ÇOK DÜŞÜK

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Performansıyla sezona damga vuran ve Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Uğurcan Çakır'ın yıllık maaşı 9 milyon lira. Yani şu anki kurla yaklaşık 550 bin Euro.

Fenerbahçe'nin yaşadığı müthiş çıkışta önemli rol oynayan Altay Bayındır 500 bin Euro kazanıyor. Beşiktaş kalesindeki performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün listesine giren Ersin Destanoğlu ise sadece 160 bin Euro maaş alıyor.

BÜYÜK TARTIŞMA

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Taraftarlarının sevgilisi olan 3 kalecinin toplam maaşı sadece 1.2 milyon Euro ederken, tek başına 2.5 milyon Euro alan Fernardo Muslera'nin performansı Galatasaray'da çok büyük tartışma yaratıyor. Yeni sezonda görev yapacak olan yönetimin ilk iş olarak Uruguaylı kaleci ile masaya oturması ve en uygun şartlarda sözleşmeyi sonlandırmanın yollarını araması bekleniyor.

(Takvim)

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