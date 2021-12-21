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Son dakika: Galatasaray'da Daryl Dike için girişimler başladı! 10 milyon euro...

21.12.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakik Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da devre arasında takıma yeni bir golcü kazandırılmak isteniyor. Mostafa Mohamed ve Diagne'nin performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılı teknik heyet yeni bir forvet arayışına başladı. Amerika'da Orlando City takımında forma giyen 21 yaşındaki Daryl Dike için Galatasaray'ın temas kurduğu iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da Daryl Dike için girişimler başladı! 10 milyon euro...

Son dakika: Galatasaray'da golcü arayışları devam ediyor. Bu sezon Mostafa Mohamed ve Diagne'den istediği verimi alamayan Fatih Terim, yönetimden yeni bir forvet transferi istedi. Süper Lig'de liderin bir hayli gerisinde bulunan Galatasaray'da amaç ligin ikinci devresi toparlanıp eski gücüne dönmek...

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Galatasaray devre arasında transfer sürecine hazırlanırken Amerika basınından flaş bir iddia geldi. Amerika Majör Lig takımlarından Orlando City'de forma giyen 21 yaşındaki Daryl Dike için Galatasaray'ın temas kurduğu iddia edildi. 1.87 boyundaki sağ ayaklı golcü oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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