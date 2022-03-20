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Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'ten son şans! Arda, Feghouli ve Babel...

20.03.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda Barcelona'ya 2-1 kaybederek elenmiş olmanın ardından tüm gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrildi. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, takımdaki futbolcularla gelecek sezon devam edilip edilmeyeceğine kalan 9 haftada karar verecek.

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'ten son şans! Arda, Feghouli ve Babel...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya toplam skorda 2-1 yenilerek Avrupa macerası noktalanan Galatasaray'da rota Spor Toto Süper Lig'e kırıldı. Sarı - kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent, kalan 9 haftada gelecek sezonun haritasını çıkaracak ve yolların ayrılacağı isimleri belirleyecek.

59 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcuların performansını mercek altına alıp gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını vereceği öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı oyuncuların takımdaki gelecekleri kalan 9 haftadaki performanslarına göre değerlendirilecek. Torrent bu süreçte her hafta rotasyon yapmaya devam edecek ve elinden geldiğince her oyuncusuna şans verecek.

BABEL, FEHOULI VE ARDA TURAN

Sarı-kırmızılarda özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Feghouli gibi tecrübeli isimlerle beraber yine bir süredir kadroya giremeyen Arda Turan’ın bu periyottaki formu gelecekleri açısından belirleyici olacak.

"TORRENT BU TAKIMIN BAŞINDA KALACAK!"

Galatasaraylı yöneticiler bu durumla ilgili olarak, “Ligde hedefimiz yok gibi görünüyor ama bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kalan 9 haftada en iyi performansı ortaya koyup bu sezonu unutmak istiyoruz. Torrent bu takımın başında kalacak ve kadro için ne uygun görürse o gerçekleşecek” yorumunda bulundular. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Ryan Babel
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