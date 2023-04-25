Son dakika: Galatasaray'da Gomis nasıl affedildi? Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu devreye girdi, perde arkası belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, 3-1 geriye düştüğü maçta beraberliği yakalamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.

"SEZONUN GERİ KALANINDA FORMA GİYMEK İSTEMEDİ"

Maç kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis için "Alanyaspor maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" ifadelerini kullanan Buruk'un sözleri camiada krize neden olmuştu.

'YÖNETİM ARAYA GİRDİ' İDDİASI

Kadro dışı bırakılması gündeme gelen Fransız golcü için Galatasaray Yönetimi devreye girmişti. Başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur'un devreye girmesiyle Gomis'in özür dilediği ve affedildiği iddia edilmişti. Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öne sürülmüştü.

OKAN BURUK'A REST ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre Gomis, Alanya deplasmanında İcardi sakatlandıktan sonra oyuna Barış Alper'in girmesine bozuldu ve "Ben üçüncü tercih olamam. Artık oynamak istemiyorum" diyerek Okan Buruk'a rest çekti.

MUSLERA VE KEREM...

Fransız golcü, Karagümrük maçında kadroya alınmadı. 3-3 biten mücadelenin ardından Buruk, Gomis'le yaşadıkları diyaloğu kamuoyuna anlattı. Yönetim cephesi sözleşme feshetmeye hazırdı ancak devreye futbolcular girdi. Başta Muslera ve Kerem olmak üzere arkadaşları, Gomis'ten takıma dönmesini bekledi. Dünkü idmana alınmayan Gomis pişman oldu ve önce hocasından ardından başkan Dursun Özbek'ten özür diledi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN AFFEDELİM"

Teknik heyet ile yönetim cephesinde "Şampiyonluk için affedelim" görüşü ağır bastı. 37 yaşındaki yıldız, taraftara açık olarak yapılacak yarınki antrenmanda da yer alacak.

