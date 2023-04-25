SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da Gomis nasıl affedildi? Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu devreye girdi, perde arkası belli oldu!

Son dakika: Galatasaray'da Gomis nasıl affedildi? Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu devreye girdi, perde arkası belli oldu!

25.04.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bafetimbi Gomis için "Alanyaspor maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur'un devreye girmesiyle birlikte affedilen Fransız golcü için sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun affedilmesinin perde arkası belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da Gomis nasıl affedildi? Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu devreye girdi, perde arkası belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, 3-1 geriye düştüğü maçta beraberliği yakalamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.

"SEZONUN GERİ KALANINDA FORMA GİYMEK İSTEMEDİ"

44b70320-9b1c-4a94-9178-62cbcf8cc891

Maç kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis için "Alanyaspor maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" ifadelerini kullanan Buruk'un sözleri camiada krize neden olmuştu.

'YÖNETİM ARAYA GİRDİ' İDDİASI

FbBFV-LXgAAx29z

Kadro dışı bırakılması gündeme gelen Fransız golcü için Galatasaray Yönetimi devreye girmişti. Başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur'un devreye girmesiyle Gomis'in özür dilediği ve affedildiği iddia edilmişti. Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öne sürülmüştü.

OKAN BURUK'A REST ÇEKTİ

AA-20221225-29835538-29835532-GALATASARAY_ISTANBULSPOR (Large)

Sabah'ın haberine göre Gomis, Alanya deplasmanında İcardi sakatlandıktan sonra oyuna Barış Alper'in girmesine bozuldu ve "Ben üçüncü tercih olamam. Artık oynamak istemiyorum" diyerek Okan Buruk'a rest çekti.

MUSLERA VE KEREM...

a661dd3650312b9ab42a69fc60c196ab

Fransız golcü, Karagümrük maçında kadroya alınmadı. 3-3 biten mücadelenin ardından Buruk, Gomis'le yaşadıkları diyaloğu kamuoyuna anlattı. Yönetim cephesi sözleşme feshetmeye hazırdı ancak devreye futbolcular girdi. Başta Muslera ve Kerem olmak üzere arkadaşları, Gomis'ten takıma dönmesini bekledi. Dünkü idmana alınmayan Gomis pişman oldu ve önce hocasından ardından başkan Dursun Özbek'ten özür diledi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN AFFEDELİM"

AA-20221225-29835661-29835656-GALATASARAY_ISTANBULSPOR (Large)

Teknik heyet ile yönetim cephesinde "Şampiyonluk için affedelim" görüşü ağır bastı. 37 yaşındaki yıldız, taraftara açık olarak yapılacak yarınki antrenmanda da yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Muslera ve Torreira güneş banyosu yaptı! Yorumlar art arda geldiGalatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Muslera ve Torreira güneş banyosu yaptı! Yorumlar art arda geldi
Gözler bu maçtaydı! Arda Turan yine kazanamadı!Gözler bu maçtaydı! Arda Turan yine kazanamadı!
Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme ve iddialı sözler!Arda Güler'den Galatasaray'a gönderme ve iddialı sözler!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Bafétimbi Gomis son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak buruk erden spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Çakar ve Toroğlu'ndan Kadir Sağlam'a eleştiri!

Çakar ve Toroğlu'ndan Kadir Sağlam'a eleştiri!

Kadıköy'de maç sonu olay! Tribünden tepki geldi, Jorge Jesus cevap verdi!

Kadıköy'de maç sonu olay! Tribünden tepki geldi, Jorge Jesus cevap verdi!

'Süper Lig devi, transferi bitiriyor'

'Süper Lig devi, transferi bitiriyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.