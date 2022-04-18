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Son dakika: Galatasaray'da herkes yeni teknik direktörü beklerken flaş gelişme! Torrent kalıyor mu?

18.04.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmemiş ve camia tüzük gereği seçime gitme kararı almak zorunda kalmıştı. Burak Elmas'ın görevi devredecek olması sonrasında teknik direktör Domenec Torrent'in durumu merak edilmişti. İki başkan adayı da İspanyol çalıştırıcı için kararını verirken, Torrent'in ne yapacağı ise belli oldu.

Son dakika: Galatasaray'da herkes yeni teknik direktörü beklerken flaş gelişme! Torrent kalıyor mu?

Son dakika haberleri: Galatasaray, bu sezon taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmış ve Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve Domenec Torrent getirilmişti. Sarı - kırmızılı takımdaki performansıyla eleştirilen Torrent'in geleceği belli oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi yıllık olağan kongre toplantısında mali yönden ibra edilmiş ancak idari yönden ibra edilmemişti. Bu yaşananlar sonrasında sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı.

30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylıklarını açıklamıştı. Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün teknik direktör Domenec Torrent ile devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

"TORRENT, UZUN VADELİ PLANLARIMIZDA YOK"

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Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok." ifadelerini kullanarak başkan seçilemsi durumunda Torrent ile yolların ayrılacağını ifade etti.

"İSTİFA EDERSE ŞAMPANYAYLA KUTLARIZ"

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Bir diğer aday Metin Öztürk ise Mynet'e yaptığı açıklamada, "Torrent istifa eder giderse çok seviniriz, şampanyayla kutlarız. Hem adama 2.5 milyon € tazminat ver, hem UEFA ile sorun yaşa. Kendi şirketiniz olsa yaparsınız ama Ali Sami Yen'in koltuğunda bunları yapamazsınız. Kafanıza göre takılamazsınız. Kafanıza göre takılırsanız da 6 ay sonra teneke çalar gönderirler." şeklinde konuşmuştu.

TORRENT'TEN FLAŞ HAMLE

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Domenec Torrent'in ise tazminatı değil kariyeri düşündüğü ortaya çıktı. İspanyol hocanın yeni seçilecek başkana kapsamlı bir sunum yaparak ikna etmeye çalışacağı ve gelecek sezon için başarılı olacağını öngördüğü belirtildi.

İKNA PLANI

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Kafasında transfer için belirlediği isimlerin alınması durumunda çok farklı olacaklarını düşünen Torrent’in bu konuda yeni başkanı ikna etmeyi planladığı bildirildi.

TAZMİNAT PROBLEMİ

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Galatasaray’da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent’le devam etme fikrine sıcak bakmıyor ama bir taraftan da tazminat sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar.

OLASI HOCA ADAYLARI

Öte yandan sarı - kırmızılılarda Torrent'in olası ayrılığı sonrasında Okan Buruk, Fatih Terim, Nuri Şahin ve Rudi Garcia gibi isimlerin adı teknik direktörlük koltuğu için geçiyordu.


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Fatih Terim Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü
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