Son dakika: Galatasaray'da hocalığa sürpriz aday! Ne Fatih Terim, ne Okan Buruk...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da önümüzdeki sezonda takımda kalması beklenmeyen Domenec Torrent'in yerine kimin geleceği büyük merak konusu olmuş durumda. Bu sene tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurarak kendisini taraftarına affettirmek istiyor. Bu nedenle teknik direktör konusunu bir an önce çözüme kavuşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, yapılacak başkanlık seçimini bekliyor.

SÜRPRİZ İSİM! ÖMER ERDOĞAN...

Sarı-kırmızılılarda iki başkan adayı var: Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ü yanına katan Dursun Özbek. Hamamcıoğlu'nun yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği bilinirken o ismin Rudi Garcia olduğu kulislerde dolanıyor. Özbek/Öztürk cephesi ise yerli bir hocadan yana. O kişinin Fatih Terim veyahut Okan Buruk olduğu su götürmez bir gerçek. Şimdi ise bir teknik direktör daha gündeme geldi: Ömer Erdoğan.

"GALATASARAY İÇİN BEN DE VARIM"

TED Hatay Koleji tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bundan sonraki kariyerinizi Hatay'da mı devam ettirmek istersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla adeta, "Galatasaray için ben de varım" dedi.

ÖMER ERDOĞAN'IN GALATASARAY HAYALİ: "YAŞAMAK, GÖRMEK İSTERİM"

Konuya ilişkin, "Tabii ki insan büyük camiaya giderek orada çalışmayı merak ediyor, oradaki ortamı tatmak istiyor. Futbolculuk dönemimde kısmet oldu, Galatasaray gibi bir camiada bir sene futbol oynadım. Orada çok tecrübeler edindim. Belki benim adıma çok başarılı bir sezon olmasa bile kariyerim için orayı görüp bazı deneyimler elde etmem önemliydi. Şimdi antrenörlükte de bir gün fırsat gelirse bunu yaşamak, görmek isterim. Çünkü eninde sonunda bu mesleği yaparken adım adım bir yerlere gelmeyi hedefliyorsun." diyen Erdoğan'ın sarı-kırmızılılardaki süreci yakından takip ettiği biliniyor. Seçilecek olan yeni başkanın Ömer Erdoğan'a gidip gitmeyeceği ise önümüzdeki günler gösterecek.



