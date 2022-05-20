SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da hocalığa sürpriz aday! Ne Fatih Terim, ne Okan Buruk...

Son dakika: Galatasaray'da hocalığa sürpriz aday! Ne Fatih Terim, ne Okan Buruk...

20.05.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu olurken medyada her geçen gün yeni bir iddia çıkmaya devam ediyor. Fatih Terim ve Okan Buruk sesleri ön planda bulunurken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide, "Galatasaray'ı yaşamak istiyorum" diyerek tüm dikkatleri toplayan Ömer Erdoğan'ın ismi Okan Buruk ve Fatih Terim'in yanına yazıldı.

Son dakika: Galatasaray'da hocalığa sürpriz aday! Ne Fatih Terim, ne Okan Buruk...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da önümüzdeki sezonda takımda kalması beklenmeyen Domenec Torrent'in yerine kimin geleceği büyük merak konusu olmuş durumda. Bu sene tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurarak kendisini taraftarına affettirmek istiyor. Bu nedenle teknik direktör konusunu bir an önce çözüme kavuşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, yapılacak başkanlık seçimini bekliyor.

SÜRPRİZ İSİM! ÖMER ERDOĞAN...

396504

Sarı-kırmızılılarda iki başkan adayı var: Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ü yanına katan Dursun Özbek. Hamamcıoğlu'nun yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği bilinirken o ismin Rudi Garcia olduğu kulislerde dolanıyor. Özbek/Öztürk cephesi ise yerli bir hocadan yana. O kişinin Fatih Terim veyahut Okan Buruk olduğu su götürmez bir gerçek. Şimdi ise bir teknik direktör daha gündeme geldi: Ömer Erdoğan.

"GALATASARAY İÇİN BEN DE VARIM"

398035

TED Hatay Koleji tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bundan sonraki kariyerinizi Hatay'da mı devam ettirmek istersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla adeta, "Galatasaray için ben de varım" dedi.

ÖMER ERDOĞAN'IN GALATASARAY HAYALİ: "YAŞAMAK, GÖRMEK İSTERİM"

1617475953007-4643532423

Konuya ilişkin, "Tabii ki insan büyük camiaya giderek orada çalışmayı merak ediyor, oradaki ortamı tatmak istiyor. Futbolculuk dönemimde kısmet oldu, Galatasaray gibi bir camiada bir sene futbol oynadım. Orada çok tecrübeler edindim. Belki benim adıma çok başarılı bir sezon olmasa bile kariyerim için orayı görüp bazı deneyimler elde etmem önemliydi. Şimdi antrenörlükte de bir gün fırsat gelirse bunu yaşamak, görmek isterim. Çünkü eninde sonunda bu mesleği yaparken adım adım bir yerlere gelmeyi hedefliyorsun." diyen Erdoğan'ın sarı-kırmızılılardaki süreci yakından takip ettiği biliniyor. Seçilecek olan yeni başkanın Ömer Erdoğan'a gidip gitmeyeceği ise önümüzdeki günler gösterecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da sürpriz isim! Başkanlık yarışında...Galatasaray'da sürpriz isim! Başkanlık yarışında...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!
Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! Resmen açıklandı

Paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı

Paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı

Galatasaray'da hocalığa sürpriz aday!

Galatasaray'da hocalığa sürpriz aday!

Milli oyuncu dünya devine! Bonservisi belli oldu

Milli oyuncu dünya devine! Bonservisi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Astım hastalığı tedavi edilebilir mi?

Astım hastalığı tedavi edilebilir mi?

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.