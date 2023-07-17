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Son dakika: Galatasaray'da iki sürpriz ayrılık birden! Mostafa Mohamed'den sonra onlar da Fransa'ya gidiyor...

17.07.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer operasyonunu sürdüren sarı - kırmızılılar için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Berkan Kutlu için Fransa'dan flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılarda takıma katılacak olanların yanı sıra ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİNİ ALDILAR

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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in bonservisini 5.75 milyon euro karşılığında alan Nantes, sarı - kırmızılıların iki futbolcusunu daha gözüne kestirdi.

YUNUS AKGÜN PLANI

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Ouest France'ın haberine göre Ludovic Blas'ı 15 milyon euro karşılığında satan Nantes, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.

BERKAN KUTLU TEKLİFİ

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L'Equipe'in haberinde ise Fransız ekibinin Yunus'un yanında Berkan Kutlu için de teklif yaptığı kaydedildi.

Nantes'ın iki futbolcuyu da satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

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Okan Buruk, takımda kalacak iki yıldızı resmen açıkladı!Okan Buruk, takımda kalacak iki yıldızı resmen açıkladı!
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