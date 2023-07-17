Son dakika: Galatasaray'da iki sürpriz ayrılık birden! Mostafa Mohamed'den sonra onlar da Fransa'ya gidiyor...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılarda takıma katılacak olanların yanı sıra ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİNİ ALDILAR

Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in bonservisini 5.75 milyon euro karşılığında alan Nantes, sarı - kırmızılıların iki futbolcusunu daha gözüne kestirdi.

YUNUS AKGÜN PLANI

Ouest France'ın haberine göre Ludovic Blas'ı 15 milyon euro karşılığında satan Nantes, Yunus Akgün'ü gündemine aldı.

BERKAN KUTLU TEKLİFİ

L'Equipe'in haberinde ise Fransız ekibinin Yunus'un yanında Berkan Kutlu için de teklif yaptığı kaydedildi.

Nantes'ın iki futbolcuyu da satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

