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Son dakika: Galatasaray da ilgileniyordu, Fenerbahçe vites artırdı! Yıldız ismin temsilcileri İstanbul'a geliyor...

20.07.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe ile Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transferde karşı karşıya geldi. Brezilya basını sarı - lacivertlilerin, bir dönem ezeli rakibinin de gündeminde yer alan Maycon için harekete geçtiğini yazdı. Haberde, oyuncunun temsilcilerinin İstanbul'a geleceği kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarını sürdüren kulüpler, transfer operasyonlarına da hız verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda boy gösterecek olan Fenerbahçe, önceki yıllarda birçok kez yaşandığı gibi yine transferde karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

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ESPN Brazil'in haberine göre Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Maycon'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEMSİLCİLERİ, İSTANBUL'A GELİYOR

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Sarı - lacivertlilerin, bonservisi Shakhtar Donetsk'te yer alan 26 yaşındaki futbolcunun temsilcileri ile İstanbul'da görüşeceği kaydedildi.

Shakhtar Donetsk ile Corinthians arasındaki anlaşmada, herhangi bir transfer teklifi sonrası Maycon'un istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin yer aldığı belirtildi.

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Kiralık olarak forma giydiği Corinthians'ta 29 resmi maça çıkan Maycon, gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi. Orta saha oyuncusu, 1596 dakika sahada kaldı.

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