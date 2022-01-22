Son dakika: Galatasaray'da işler iyice kızışacak! Fatih Terim'e Burak Elmas'tan olay itiraf

Galatasaray'da herkes Burak Elmas ile Fatih Terim arasında yapılan son görüşmeyi merak ederken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklamada karşılıklı anlaştıklarını ve hiçbir problemin olmadığını ifade etmişti. Fakat işin aslı pek de öyle değil... Fatih Terim'in, Burak Elmas'ın yaptığı teklife sinirlendiği ve bu yüzden ayrılmak istediği öğrenildi.

"BAŞKAN YARDIMCISI OL"

Burak Elmas, Gazete Oksijen'e verdiği röportajda, "Kalmasını da teklif ettim. 'Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ol' dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENMİŞ

Edinilen bilgiye göre Fatih Terim bu teklifin ardından çok sinirlenip görevi bırakma kararı aldı. Kendisine teknik direktör olarak güvenilmemesini kaldıramayan tecrübeli çalıştırıcı o görüşmenin ardından ayrılık kararı aldı. Burak Elmas'ın da arkasından ısrar etmemesi bu ayrılığı perçinledi.

"SAHA SONUÇLARI HİÇ İYİ GİTMEDİ!"

Burak Elmas, ayrılık sonrası Fatih Terim'i eleştirerek, "Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım. Bu yüzden hocayla ayrılık kararını ben verdim ve pişman değilim!" dediği öğrenildi.

