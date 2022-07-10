Son dakika: Galatasaray'da Joao Pedro transferinde kriz! Erden Timur'u çok sinirlendirdiler...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan yardımcısı Erden Timur, futbol direktörü Cenk Ergün ve teknik direktör Okan Buruk'un ortak yürüttüğü transfer çalışmalarında sarı - kırmızılı camiayı kızdıran bir gelişme yaşandı. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanırken beklenmeyen bir kriz patlak verdi. Umut Bozok ve Joao Pedro ile anlaşan yönetim, menajerlerle ilgili sorun yaşıyor.

İKNA EDİLDİ AMA...

Joao Pedro transferi için Cagliari ile 3 milyon Euro'ya anlaşan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu da yıllık 2.2 milyon Euro'dan 3 sezon için ikna etti. Brezilyalı futbolcunun 4 temsilcisi ise bir anda fiyat yükseltip menajerlik ücreti olarak 2.6 milyon Euro talep etti.

"YOK ARTIK!"

Bunu duyan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kendini tutamayıp "Yok artık" diyerek tepkisini dile getirirken, "Sizin hakkınız 700 bin Euro. Aranızda çözün, bizi ilgilendirmez" sözleriyle geri adım atmadı.

SON ANDA ZAM YAPTI

Bir diğer menajer oyunu ise Umut Bozok operasyonunda gerçekleşti. Oyuncuyu ilk başta yıllık 1.5 milyon Euro'ya ikna eden sarı-kırmızılılar, menajerinin fiyat yükseltmesi ile şaşkına döndü.

İDARECİLER SERT ÇIKTI

İlk yıl için 1.5 milyon Euro, ikinci sezon için 1 milyon 750 bin Euro ve son sezonu için de 2 milyon Euro isteyen menajere idareciler sert çıktı.

GALATASARAY FRENE BASTI

"Kasımpaşa'da 250 bin Euro alıyordu. 1.5 milyon Euro'ya 'tamam' dedik. Şimdi yine fiyat yükseltiyorsunuz, bu mümkün değil" diyerek frene bastı. Pazarlıklar sürüyor.



