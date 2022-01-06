SON DAKİKA: Galatasaray'da kazan kaynıyor; işte gece yarısı açıklamasının şifreleri! Toplantıda isyan: 'Bırakın Fatih Terim'i daha onu kovamadınız'

Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında neler yaşandı? Son Yönetim Kurulu toplantısına Zoom üzerinden bağlanan Işıtan Gün, Burak Elmas'a tepki gösterdi. İki kez Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell'e uçak bileti aldığını ifade eden Gün, 'Kamuoyunda üzerimde baskı var, ben ne yaptıysam başkanın bilgisi dahilinde yaptım' dedi.

Bu sezon ligde liderin çok gerisinde kalan sarı kırmızılılarda kriz devam ediyor. Fatih Terim'in görevden alınacağına dair haberlerden sonra Burak Elmas, Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarının böyle bir isteğinin olmadığını belirtmişti. Işıtan Gün'ün teknik direktörlük için Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell ile temasa geçtiği de ortaya çıktı. Son Yönetim Kurulu toplantısında neler yaşandı? Fatih Terim'e kim destek verdi? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: IŞITAN GÜN'DEN BURAK ELMAS'A... "FATİH TERİM'E SİZ SÖYLEYECEKTİNİZ'

Galatasaray'da sezon başında futbol takımından sorumlu olarak yönetici olarak görevlendirilen fakat Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Florya'da aktif görev alamayan Işıtan Gün, Guardiola'nın yardımcısıyla görüşüp anlaştığını açıkladı. Işıtan Gün'ün dün gece katıldığı Spor Gecesi Dijital programında anlattıklarından hemen önce Galatasaray resmi sitesinden açıklama gelmesi de dikkat çekti.

IŞITAN GÜN PROGRAMA KATILMADAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Gelen bilgilere göre Işıtan Gün, Fatih Terim konusunda Burak Elmas'tan hamle gelmesini bekledi ve başkanın onayıyla Pep Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell ile futbol aklı olma konusunda anlaştı. İki defa da uçak bileti alındı. Fatih Terim göreve devam edince Işıtan Gün isyan bayrağını çekti.

İŞTE GECE GELEN AÇIKLAMANIN ŞİFRELERİ!

Işıtan Gün'ün 'Benim adımı ve futbol dünyasındaki hamlelerimi zora sokuyorsunuz ben bundan sonra futbol şubesinde yokum' dediği ve gece gelen resmi açıklamanın da Işıtan Gün'e destek olarak yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA: SON YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ve 2. Başkan Ali Polat Bengiserp, Terim ile yola devam etmeme fikrini savunurken Işıtan Gün de onlara destek verenlerden oldu. Başkan Burak Elmas, önce sosyal medya hesabından Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarının bu konuda fikir beyan etmediklerini belirtirken Galatasaray, dün gece yaptığı açıklamada Işıtan Gün'ün futbol aktörleriyle başkanın bilgisi dahilinde görüştüğünü belirtti.

SON DAKİKA: TOPLANTIDA SERT SÖZLER! 'GARSONLARI GÖNDERMEKLE OLMAZ DAHA FAHRİ'Yİ GÖNDEREMEDİNİZ'

Yönetim Kurulu'nda Burak Elmas'a tepki vardı. Fatih Terim'in en yakınlarından biri olan Florya'dan sorumlu Fahri Yılmaz'ın görevine son verilmesi gerektiğini belirten üyelerin 'Florya'nın hakimiyetini oradaki garsonları değiştirmekle yapamazsınız, daha Fahri'yi bile gönderemediniz' dediği iddia edildi.

FATİH TERİM'E YÖNETİMDEN SÜRPRİZ DESTEK!

Galatasaray'ın resmi iletişim kanallarından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kulüp Sözcüsü Remzi Sanver, Fatih Terim ile yola devam edilmesi konusunda fikir beyan eden üyelerden biri oldu. Galatasaray'ın iç dinamiklerine hakim olan Remzi Sanver, 'Dengeler çok önemli, şu aşamada Fatih Terim ile yolları ayırmak doğru değil' dedi.

GUARDİOLA'NIN YARDIMCISI HAMLESİNDEN SONRA GÖZLER TERİM'DE

Fatih Terim'in bu yaşananlara nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Işıtan Gün'ün 'Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüm. Terim'e de o haber verecekti' demecinden sonra Terim'in tepkisi camia tarafından takip ediliyor.

