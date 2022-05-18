Son dakika: Galatasaray'da Luis Campos'un vedası sonrası iki transfer de suya düştü! Taraftarı şoke eden olay...

Son dakika haberleri: Yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a veda eden Luis Campos'un ayrılık kararı şok etkisi yaratmıştı. Dünyanın en önemli futbol adamlarından biri olan Campos'un Sarı-Kırmızılılar'la yollarını ayırması yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiledi.

XEKA İLE ANLAŞILMIŞTI

Alınan bilgilere göre Campos, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Xeka ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız kulübünde görev yaptığı sırada beraber çalıştığı Portekizli orta alan oyuncusuyla yüz yüze görüşen Campos'un 5 büyük ligden önemli teklifler almasına rağmen işi bitirmeyi başardı.

VAZGEÇTİ

Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Xeka'nın Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiği ve bunu da menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği belirlendi.

VECINO BİTMEK ÜZEREYDİ

Yine Campos'un sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Matias Vecino'nun transferinde de önemli bir mesafe kat ettiği ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Ancak Galatasaray'daki kaotik ortam sonrası Uruguaylı orta alan oyuncusuyla görüşmelerin de sona erdiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Xeka ve Vecino'yu transfer etmesi halinde orta alanda yaşadığı sıkıntıları büyük oranda çözmüş olacaktı. Ancak Luis Campos'un vedası sonrası iki transfer de yatmış oldu.

ŞAMPİYONLUKTA ROL OYNAMIŞTI

2017 yılından bu yana Lille formasını giyen Xeka geçtiğimiz sezon yaşanan tarihi şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bu sezon 31 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu 8 ve 6 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

9 MİLYON EURO

Daha önce Dijon ve Braga formalarını da giyen Xeka bir dönem Valencia'nın altyapısında da oynadı. Yüksek pas becerisi ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkan Portekizli yıldızın Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 9 milyon Euro.

VECINO, 23 MAÇTA OYNADI

Piyasada değeri 5 milyon Euro olan Vecino ise bu sezon 23 resmi maçta forma giydi ancak sahada yalnızca 557 dakika kalabildi. Yıldız futbolcu 2017 yılında 24 milyon Euro karşılığında Fiorentina'dan Inter'e transfer olmuştu. (Takvim)

