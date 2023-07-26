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Son dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi transferi bitti! Sözleşmesini Fransız basını açıkladı...

26.07.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan ve İstanbul'da rakibini mağlup etmeyi hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılara transferi, eşinin sağlık durumu nedeniyle ertelenen Mauro Icardi için Fransız basınından flaş bir haber gündeme geldi. L'Equipe, yıldız futbolcunun sözleşme detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Zalgiris ile 2-2 berabere kalan ve İstanbul'da rakibini elemeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geride kalan sezonda kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisiyle ilgili Fransız basınından gündeme flaş bir haber geldi.

10 MİLYON EURO

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L'Equipe'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK

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Haberde Galatasaray'ın Icardi ile de 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Arjantinli yıldızın kısa süre içerisinde ailesiyle birlikte İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 23 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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