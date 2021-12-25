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Son dakika: Galatasaray'da Necati Ateş'ten kafaları karıştıran açıklama

25.12.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Kafa karıştıran açıklamalarda bulunan Necati Ateş, takımın bu seneki performansından yola çıkarak bu takımın bu senenin takımı olmadığını ifade etti. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da Necati Ateş'ten kafaları karıştıran açıklama

Son dakika: Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Söylediği sözlerle sosyal medyada gündem olan Necati Ateş, takımının bu senenin takımı olmadığını ifade etti.

"BU TAKIM, BU SENENİN TAKIMI DEĞİL"

Karşılaşmayı değerlendiren Necati Ateş "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kerem Aktürkoğlu'nun golünü her gün idmanda çalışıyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nu, bütün takımı tebrik ederim. Maçtan sonran taraftarımız çağırdı, her zaman böyle olmalıyız. Bu takım, bu senenin takımı değil, Galatasaray'ın geleceği. Önümüz açık, hedeflerimiz çok." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİZ"

Hedefleri hakkında konuşan Necati Ateş "Bir seri yakalamamız lazım, 7 maçın 5'ini içeride oynayacağız. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz. Bu takım öz güven arttıracak. Kaçırdığımız yine çok gol var, bunları anlatacağız. Devam edeceğiz." diye konuştu.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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