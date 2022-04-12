Son dakika: Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Heyecanlandıran açıklama...

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da yapılacak seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"LEVENT NAZİFOĞLU FLORYA’NIN BAŞINA GEÇECEK"

Sözlerine Florya ile başlayan Metin Öztürk, "Seçilirsek, Levent Nazifoğlu futbolun yani Florya’nın başına geçecek. Dursun Özbek döneminde ne yaptıysa onu yapacak. Taraftarlar, Levent Nazifoğlu’na sıcak bakmıyor olabilir. O dönemki şartlarda 2 liraya alabileceğiniz oyuncuyu 5 liraya almış olabilirsiniz. Levent Nazifoğlu işini iyi bilir ve yapar. O konuları o dönemki koşullarla değerlendirmek lazım" dedi.

KEMERBURGAZ PROJESİ

Metin Öztürk, "2-3 ay içinde Kemerburgaz’da hafriyat kamyonlarını görürsünüz. Yıl bitmeden basketbol için salon inşaatı da başlar. Borçlardan kafamızı kaldırıp bu konularla ilgili konuşamadık." ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

Nuri Şahin hakkında konuşan Öztürk, "Nuri Şahin çok başarılı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde A Milli Takım hocası olabilir. Galatasaray'a teknik direktörlük konusunda ise ben önce taraftarım, taraftar ne istiyorsa ben de onu istiyorum” dedi. Bu açıklama Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

"BİR KALECİ DAHA BAKACAĞIZ"

Transfer konusunda da konuşan Öztürk, "Okan Kocuk dönüyor ama oynadığı zaman da çok eleştiri almıştı. Okan Kocuk gelecek ama yine de kale için bir alternatif daha bakacağız. Biz 5 yıl, 1 ay için bu göreve talibiz. Bizim bayrağı bırakmaya niyetimiz yok. Hep söylüyorum. Taraftar bayraklarını hazırlasın önümüzdeki 5 yıl şahane geçecek." ifadelerini kullandı.

(Ajans1905)



