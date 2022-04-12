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Son dakika: Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Heyecanlandıran açıklama...

12.04.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin ile ilgili söylediği sözler Galatasaray taraftarını bir hayli heyecanlandırdı. İşte o açıklama...

Son dakika: Galatasaray'da Nuri Şahin sesleri! Heyecanlandıran açıklama...

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da yapılacak seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"LEVENT NAZİFOĞLU FLORYA’NIN BAŞINA GEÇECEK"

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Sözlerine Florya ile başlayan Metin Öztürk, "Seçilirsek, Levent Nazifoğlu futbolun yani Florya’nın başına geçecek. Dursun Özbek döneminde ne yaptıysa onu yapacak. Taraftarlar, Levent Nazifoğlu’na sıcak bakmıyor olabilir. O dönemki şartlarda 2 liraya alabileceğiniz oyuncuyu 5 liraya almış olabilirsiniz. Levent Nazifoğlu işini iyi bilir ve yapar. O konuları o dönemki koşullarla değerlendirmek lazım" dedi.

KEMERBURGAZ PROJESİ

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Metin Öztürk, "2-3 ay içinde Kemerburgaz’da hafriyat kamyonlarını görürsünüz. Yıl bitmeden basketbol için salon inşaatı da başlar. Borçlardan kafamızı kaldırıp bu konularla ilgili konuşamadık." ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

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Nuri Şahin hakkında konuşan Öztürk, "Nuri Şahin çok başarılı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde A Milli Takım hocası olabilir. Galatasaray'a teknik direktörlük konusunda ise ben önce taraftarım, taraftar ne istiyorsa ben de onu istiyorum” dedi. Bu açıklama Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

"BİR KALECİ DAHA BAKACAĞIZ"

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Transfer konusunda da konuşan Öztürk, "Okan Kocuk dönüyor ama oynadığı zaman da çok eleştiri almıştı. Okan Kocuk gelecek ama yine de kale için bir alternatif daha bakacağız. Biz 5 yıl, 1 ay için bu göreve talibiz. Bizim bayrağı bırakmaya niyetimiz yok. Hep söylüyorum. Taraftar bayraklarını hazırlasın önümüzdeki 5 yıl şahane geçecek." ifadelerini kullandı.

(Ajans1905)


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