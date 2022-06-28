Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk, İsmail Çipe'yi gönderdi! Bir dönem sona erdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün göreve gelmesinin ardından hamleler peş peşe gelmişti. Sarı - kırmızılılarda Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilmiş ve teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturmuştu. Takımına hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kesin bir dille belirten deneyimli hoca, ilk bileti de kesti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme imzalanmasının ardından yeni kadro yapılanması merak ediliyordu.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış hocalardan olan Buruk, yola devam edilmemesi gereken isimleri de yönetime iletti.

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe hakkında gelişme yaşandı.

1 YIL DAHA VAR

Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail Çipe ile yollar ayrıldı. Çipe'ye kulüp bulması için izin verildi.

ÇİPE'NİN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

KARAGÜMRÜK, TUZLASPOR VE KAYSERİSPOR'A KİRALANDI

2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.



