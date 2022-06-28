SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk, İsmail Çipe'yi gönderdi! Bir dönem sona erdi...

Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk, İsmail Çipe'yi gönderdi! Bir dönem sona erdi...

28.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesinin ardından kadro yapılanması için de harekete geçildi. Geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın sakatlığı ve Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralanması sonrasında kaleye İsmail Çipe geçmişti. Sezon boyunca yaptığı hatalar ve kötü performansıyla taraftarların eleştirisini alan Çipe için karar verildi.

Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk, İsmail Çipe'yi gönderdi! Bir dönem sona erdi...
İsmail Çipe

İsmail Çipe

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün göreve gelmesinin ardından hamleler peş peşe gelmişti. Sarı - kırmızılılarda Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilmiş ve teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturmuştu. Takımına hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kesin bir dille belirten deneyimli hoca, ilk bileti de kesti.

FWBMzQ2WIAAzA9U

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme imzalanmasının ardından yeni kadro yapılanması merak ediliyordu.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış hocalardan olan Buruk, yola devam edilmemesi gereken isimleri de yönetime iletti.

FWRztFSXEAUDtW1

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe hakkında gelişme yaşandı.

1 YIL DAHA VAR

fjke6uyx0agd6zv

Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail Çipe ile yollar ayrıldı. Çipe'ye kulüp bulması için izin verildi.

ÇİPE'NİN GALATASARAY KARNESİ

20211221_2_51408238_71827079

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

KARAGÜMRÜK, TUZLASPOR VE KAYSERİSPOR'A KİRALANDI

20220116_2_51752728_72595149-1642704246

2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübedeBuruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede
Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldıJorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı
Cimbom'dan gece yarısı bombası! Cimbom'dan gece yarısı bombası!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Piyango Arda'ya vurdu! Antrenman sonrası...

Piyango Arda'ya vurdu! Antrenman sonrası...

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası duygusal paylaşım! İzleyenler ilk kez gördü...

Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası duygusal paylaşım! İzleyenler ilk kez gördü...

Eski sevgilisinden Ronaldo itirafları! "Zevk alıyordu..."

Eski sevgilisinden Ronaldo itirafları! "Zevk alıyordu..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.