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Son dakika: Galatasaray'da olay yaratan Muslera gelişmesi! Gidiyor mu?

13.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sonrası eski performansından uzaklaşan Muslera hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası formasından uzun süre uzak kalan Uruguaylı eldiven yerine Barcelona'dan Inaki Pena kiralanmıştı. Alman basınında yer alan habere göre Muslera'nın önümüzdeki sezon takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor...

Son dakika: Galatasaray'da olay yaratan Muslera gelişmesi! Gidiyor mu?
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi kalecileri arasında yer alan Muslera defteri kapanabilir... Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da Muslera gelişmesi yaşanıyor. İlerleyen yaşından sonra sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Uruguaylı eldiven ile yollar ayrılabilir...

GENÇ VE YERLİ KALECİ

star

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırabilir. Haberde sarı-kırmızılıların Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamasının ardından Fernando Muslera'nın forma şansı bulmasının zor olduğu vurgulanırken, Galatasaray'ın yeni yabancı kuralı nedeniyle sezon sonunda genç ve yerli bir kaleciye yönelebileceği belirtildi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SESLERİ

QS

Sarı-kırmızılıların adı sezon başında ve ara transfer döneminde Göztepe forması giyen 23 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile anılıyordu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Fernando Muslera, kalesinde 32 gol gördü.


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