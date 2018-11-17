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Galatasaray'da sakatlık depremi! İlk yarıyı kapattı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.11.2018 20:28 | Son Güncelleme

U21 takımıyla oynanan maçta sakatlanan Galatasaray'ın genç yıldızı Sinan Gümüş 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak. Sinan Gümüş, Konyaspor, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Porto, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlık depremi! İlk yarıyı kapattı

Galatasaray'ın U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün sakatlık durumu belli oldu. Buna göre Sinan Gümüş 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

TRTSpor'un haberine Sinan Gümüş'ün sağ üst arka adale grubunda ileri derece yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Genç oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Sinan Gümüş yaşadığı bu sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın Konyaspor, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Porto, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Sinan Gümüş

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Takım
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P
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ASLANIM JAİLSON.. 1 TOKATLA DAĞITTI TENEKELERİ :))))
çok şükür
cincon için gümüş beşiktaş için altın
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