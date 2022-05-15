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Son dakika: Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

15.05.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim öncesi flaş bir gelişme yaşandı! Sarı - kırmızılı camiada mart ayında gerçekleştirilen yıllık olan kongre toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle yeni bir başkan seçecek olan Galatasaray'da daha önce başkanlık yapmış olan Dursun Özbek, adaylığa hazırlanıyor!

Son dakika: Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, mart ayında gerçekleştirilen yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. İstinaf Mahkemesi bu karara tedbir koymuş ve 30 Nisan'da yapılması planlanan seçim, 11 Haziran'a ertelenmişti.

Seçim öncesinde Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Fırat Develioğlu başkan adaylıklarını açıklayan isimler olmuşlardı.

Sarı - kırmızılılarda başkanlığa bir aday daha çıktı. Eski başkan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray başkanlığı için harekete geçti. Spor Gecesi'nden Haluk Yürekli'nin haberine göre; Özbek, başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

"YENİ ADAY DURSUN ÖZBEK!"

Dursun Özbek

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Yürekli, "Galatasaray'da yeni başkan adayı Dursun Özbek! Galatasaray tek adaylı seçime doğru ilerliyor. Aynı durum Eşref Hamamcıoğlu için de geçerli. Adaylıktan çekilme ihtimali var tıpkı Metin Öztürk gibi. Erden Timur'un da Dursun Özbek'in listesine gireceği bilgisine ulaştım. Metin Öztürk'ün de adaylıktan çekildiği ve Dursun Özbek'in listesinde olma ihtimali masada duruyor." dedi.

"FATİH TERİM'İN GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ VAR"

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Fatih Terim'in dönme ihtimaliyle ilgili de Yürekli, "Liste için ismi geçenler; Ali Yüce ve Erden Timur. Dursun Özbek'in başkan olması halinde Fatih Terim'in tekrar geri dönüş ihtimalinden de bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: "ÖZBEK İLE KAHVE İÇTİK, SOHBET ETTİK"

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Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam üzeri 36. Başkanımız Dursun Özbek’in daveti üzerine kahve içtik. Bundan önce olduğu gibi Finansal sorunlar ve çözüm önerileri üzerine 30 dakika sohbet ettik. Durum bundan ibarettir." dedi.

HAMAMCIOĞLU: "ADAYLIĞIM DEVAM EDİYOR"

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Öte yandan bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek’in listesine gireceğime yönelik haberler gerçek dışı. Başkan adaylığım devam ediyor." şeklinde konuştu.

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