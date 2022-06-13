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Son dakika: Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu! Mostafa Mohamed veda ediyor...

13.06.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık görevini 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçim sonrasında Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, problemleri çözmek için kolları sıvadı. Transferi yılan hikayesine dönen, bonservisinin alınmasına rağmen henüz eski kulübüne ödeme yapılmayan Mostafa Mohamed için sarı - kırmızılıların yeni yönetiminin ne tür bir hamle yapacağı ortaya çıktı. Özbek'in, Mohamed için kalan parayı ödeyeceği ve sonrasında alacağı reaksiyon ise belli oldu...

Son dakika: Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu! Mostafa Mohamed veda ediyor...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa seçilen ve vakit kaybetmeden işe koyulan Dursun Özbek, kritik bir sorunla karşı karşıya. 2020/21 sezonunun devre arasında Zamalek'ten Galatasaray'a kiralanan ve geride bıraktığımız sezonun devre arasında bonservisi alınarak 2025 yılına kadar sözleşme imzalanan Mostafa Mohamed'in eski kulübü Zamalek ile sarı - kırmızılılar arasındaki problem devam ediyor.

ZAMALEK ÖDEME BEKLİYOR

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Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed için Galatasaray'dan 1 Temmuz tarihine kadar ödeme bekliyor. Sarı - kırmızılıların Mısırlı futbolcu için ödeme yapmaması halinde ise durum FIFA'ya taşınacak ve Galatasaray, daha büyük bir problemle karşı karşıya kalacak.

ÖZBEK, PLANINI BELİRLEDİ

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Sarı - kırmızılı kulübün çiçeği burnunda başkanı Dursun Özbek ise bu durumu, Zamalek'in beklediği 4 milyon dolarlık ödemeyi hemen yaparak çözecek ve daha sonrasında oyuncudan kar etmek için planını devreye sokacak.

HEMEN SATILACAK

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Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımına transferi 'direkten dönen' ve Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncuyu satış listesine koyacak olan Özbek, oyuncuyu 9-10 milyon euro bandında bir teklife satarak kasa kolaylığı sağlamak istiyor.

17 GOL - 5 ASİST

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Galatasaray forması ile toplamda 57 resmi maça çıkan 24 yaşındaki santrfor, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed son dakika haberi
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