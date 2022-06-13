Son dakika: Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in ilk hamlesi belli oldu! Mostafa Mohamed veda ediyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa seçilen ve vakit kaybetmeden işe koyulan Dursun Özbek, kritik bir sorunla karşı karşıya. 2020/21 sezonunun devre arasında Zamalek'ten Galatasaray'a kiralanan ve geride bıraktığımız sezonun devre arasında bonservisi alınarak 2025 yılına kadar sözleşme imzalanan Mostafa Mohamed'in eski kulübü Zamalek ile sarı - kırmızılılar arasındaki problem devam ediyor.

ZAMALEK ÖDEME BEKLİYOR

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed için Galatasaray'dan 1 Temmuz tarihine kadar ödeme bekliyor. Sarı - kırmızılıların Mısırlı futbolcu için ödeme yapmaması halinde ise durum FIFA'ya taşınacak ve Galatasaray, daha büyük bir problemle karşı karşıya kalacak.

ÖZBEK, PLANINI BELİRLEDİ

Sarı - kırmızılı kulübün çiçeği burnunda başkanı Dursun Özbek ise bu durumu, Zamalek'in beklediği 4 milyon dolarlık ödemeyi hemen yaparak çözecek ve daha sonrasında oyuncudan kar etmek için planını devreye sokacak.

HEMEN SATILACAK

Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımına transferi 'direkten dönen' ve Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncuyu satış listesine koyacak olan Özbek, oyuncuyu 9-10 milyon euro bandında bir teklife satarak kasa kolaylığı sağlamak istiyor.

17 GOL - 5 ASİST

Galatasaray forması ile toplamda 57 resmi maça çıkan 24 yaşındaki santrfor, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



