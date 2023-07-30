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Son dakika: Galatasaray'da yeni hafta 'çok hareketli!' 4 imza birden gelecek...

30.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle Türk ve dünya basınında ses getiren sarı - kırmızılılarda bu hafta imza şov gerçekleşecek. İşte Aslan'ın transferini açıklamasının beklendiği futbolcular...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan ve turu İstanbul'da geçmek isteyen sarı - kırmızılılar, transferde de hareketliliğini sürdürecek. Galatasaray'ın bu hafta içinde 4 futbolcuya imza attırmasının beklendiği öğrenildi.

Sarı - kırmızılıların ilk olarak Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'in transferini KAP bildireceği belirtildi. 32 yakındaki file bekçisi için Gaziantep FK ile anlaşan ve bu oyuncu karşılığında kiraya verilecek olan Batuhan Şen'in ikna olmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde bu işe nokta koymayı hedeflediği belirtildi.

Sarı - kırmızılıların orta saha transferi için ise Manchester United'dan Fred'i gündemine aldığı öğrenilmişti. Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın Premier Lig devinin indirime gitmesini beklediği aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun da kulübünden anlayış istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı - kırmızılılarda elde edilen zaferde büyük rol oynayan Milot Rashica için harekete geçilmişti. Devam eden görüşmelerde sona gelindiği ve imzaların kısa süre içinde atılacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın yabancı oyuncu sınırı nedeniyle Türk kontenjanını genişletmek istediği ve transfer için birçok gurbetçi futbolcuyu gündemine aldığı biliniyordu. Bu durum sonrasında Aslan, Leverkusen'den Kerem Demirbay ile anlaşmaya varmıştı. Kulübüyle son prosedürleri çözdükten sonra imza attıracağı öğrenildi. (Milliyet)

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