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Son dakika: Galatasaray'da yeni sezonun ilk imzası belli oldu! Rus basınına transferi itiraf etti

19.02.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu sezon tarihin en kötü sezonunu geçirirken gelecek sezonun transfer planını da şimdiden yapmaya başladı. Torrent'in geleceği tartışılırken yeni Sportif Direktör Sensible, transfer listesindeki ilk oyuncuyu yönetime iletti.

Son dakika: Galatasaray'da yeni sezonun ilk imzası belli oldu! Rus basınına transferi itiraf etti

Galatasaray, Göztepe ile hayati bir maça çıkacak. İzmir'de oynanan maçta eğer ters bir sonuç alınırsa Domenec Torrent ile yolların ayrılması bekleniyor. Yeni Sportif Direktör Sensible, Rus milli oyuncunun peşine düştü. 22 yaşındaki genç oyuncu Rus basınına transferi itiraf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: TRANSFERİ İTİRAF ETTİ! 'GALATASARAY BEN İSTİYOR'

Krılya Sovetov'un genç oyuncusu Yuri Gorshkov için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Rusya genç milli takımında da forma giyen Yuri Gorshkov; Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını doğruladı.

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'Galatasaray cephesinden beni aradılar, bir görüşme yaptık. Yaz transfer döneminde beni davet ettiler. Neler olacağını göreceğiz ama Galatasaray'da oynamak isterim' dedi.

VAN AANHOLT GİDİYOR GORSHKOV GELİYOR!

Galatasaray, taraftarı Hollandalı milli oyuncu Van Aanholt'un performansından memnun kalmadı. Hem ağır hem de agresif olmadığı noktasında eleştiriler alan Hollandalı oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılabilir.

1999 doğumlu Yuri Gorshkov, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 17 maça çıktı. İki asist yapan genç oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Rusya U-21 takımında da forma giyen oyuncu sol bek pozisyonunda forma giyiyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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