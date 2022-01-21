Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Galatasaray'da kötü gidişin ardından Başkan Burak Elmas faturatı Fatih Terim'e kesmiş ve deneyimli hocanın sarı-kırmızılı çatı altında 4. dönemi sona ermişti. Olaylı ayrılığın ardından deneyimli hoca sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. "İlk imzam ve son imzam" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımın ardından Fatih Terim'in artık teknik direktörlük değil başkanlık hedeflediği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KURTARACAK

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kulislerde konuşulanlar gerçek olmaya yakın. Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübe başkan olmaya artık sıcak bakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın başında geçirdiği sürede sürekli "Geleceği kurtarmak" vurgusu yapan Terim, olası bir başkanlık seçiminde aday olarak sarı-kırmızılı kulübü kendisi ve taraftarların hayal ettiği geleceğe götürmek için liderliğe soyunacak.

KURMAYLARINI ÇOK GÜÇLÜ İSİMLERDEN SEÇTİ

Terim'in aday olması halinde listesinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerin yer alacağı öğrenildi.



