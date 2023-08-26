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Son dakika: Galatasaray'da yıldız isim gemileri yaktı! 'Beni bırakın, gideyim!'

26.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 4 puanla başlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılara Fatih Terim döneminde transfer edilen ve Okan Buruk yönetiminde rotasyonda tercih edilen Berkan Kutlu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla Avrupa basınında ses getiren sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler merak ediliyordu.

YUNUS AKGÜN'ÜN ARDINDAN...

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Yunus Akgün'ü satın alma opsiyonlu kiralık olarak Leicester City'e gönderen Galatasaray'da bir futbolcu daha ayrılığın eşiğinde...

YÖNETİMDEN İZİN İSTEDİ

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Sabah'ın haberine göre sarı - kırmızılılara Fatih Terim döneminde katılan Berkan Kutlu, takımdan ayrılmak için teknik heyet ve yönetimden izin istedi.

"BIRAKIN GİDEYİM"

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Haberde milli futbolcunun Galatasaraylı kurmaylara, "Beni bırakın, gideyim" dediği öne sürüldü. Orta saha takviyesiyle birlikte forma şansı iyice azalacak olan Kutlu'nun İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

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Teknik direktör Okan Buruk'un ise yerli kuralını göz önünde bulundurarak 25 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istediği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan Berkan Kutlu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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