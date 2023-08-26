Son dakika: Galatasaray'da yıldız isim gemileri yaktı! 'Beni bırakın, gideyim!'

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla Avrupa basınında ses getiren sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler merak ediliyordu.

YUNUS AKGÜN'ÜN ARDINDAN...

Yunus Akgün'ü satın alma opsiyonlu kiralık olarak Leicester City'e gönderen Galatasaray'da bir futbolcu daha ayrılığın eşiğinde...

YÖNETİMDEN İZİN İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre sarı - kırmızılılara Fatih Terim döneminde katılan Berkan Kutlu, takımdan ayrılmak için teknik heyet ve yönetimden izin istedi.

"BIRAKIN GİDEYİM"

Haberde milli futbolcunun Galatasaraylı kurmaylara, "Beni bırakın, gideyim" dediği öne sürüldü. Orta saha takviyesiyle birlikte forma şansı iyice azalacak olan Kutlu'nun İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un ise yerli kuralını göz önünde bulundurarak 25 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istediği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan Berkan Kutlu, gol ya da asist katkısı veremedi.

