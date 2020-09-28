SON DAKİKA! Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Transfer döneminin bitmesine kısa bir zaman kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor. Hedefteki isimlerle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınıyor. Bazı oyuncularla yolları ayırıp maaş bütçesinde yer açmak isteyen Galatasaray yönetimi, aynı zamanda bonservis geliri elde edebileceği oyuncuları elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım Younes Belhanda'ya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almıştı ve Faslı yıldıza sürpriz bir talip çıktı. Belhanda'nın eski takımı Nice transferde devreye girdi ve 30 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

BELHANDA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Younes Belhanda'nın eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, Nice ekibinin Galatasaray ile kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Belhanda'yı bir süredir satmak istemesi yıldız oyuncunun moralini bir hayli bozduğu öğrenilirken, Belhanda'nın takımdan ayrılmayı istediği gelen haberler arasında.

BELHANDA TAMAM, SIRADA GALATASARAY

Fransız yetkililerin Fenerbahçe maçından önce Belhanda ile konuşarak bu anlaşmanın detaylarını konuştukları öğrenildi. Galatasaray'ın da Belhanda'yı satmak istemesini biz koz olarak kullanan Fransız ekibi, önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı yöneticiler ile oturup bu anlaşmayı tamamlayacak.