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Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün düğümü çözüldü! 10 milyon euroya Championship'e...

21.08.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0'la geçen ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynayacağı Molde maçına hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılarda Yunus Akgün'ün geleceği merak ediliyordu. Takımdan ayrılması beklenen genç futbolcu için anlaşmaya varılan kulüp ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynayacağı Molde maçının hazırlıkları devam ederken, transfer için de hummalı bir çalışma sürüyor.

Sarı - kırmızılılarda iki sezondur forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Akgün'ün takımdan ayrılması bekleniyordu.

SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

10 MİLYON EURO

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Ayrıca zorunlu satın alma maddesinin ise 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 28 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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