Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün düğümü çözüldü! 10 milyon euroya Championship'e...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda oynayacağı Molde maçının hazırlıkları devam ederken, transfer için de hummalı bir çalışma sürüyor.

Sarı - kırmızılılarda iki sezondur forma şansı bulmakta zorlanan Yunus Akgün'ün takımdan ayrılması bekleniyordu.

SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

10 MİLYON EURO

Ayrıca zorunlu satın alma maddesinin ise 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 28 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

