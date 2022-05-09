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Son dakika: Galatasaray'daki ayrılığı resmen duyurdular! "Marsilya'ya transfer oldu!"

09.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Tarihi bir kaos yaşayan ve mücadele ettiği tüm kulvarlarda taraftarlarının istediği performansı gösteremeyerek hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da transferde sıcak dakikalar yaşanıyor. Sarı - kırmızılı takımın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ın yeni adresinin Fransa Ligue 1 devi Marsilya olduğu açıklandı.

Son dakika: Galatasaray'daki ayrılığı resmen duyurdular! "Marsilya'ya transfer oldu!"
Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan ve gerçekleştirilen yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası seçime gitme kararı alan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda yeni yönetimi kimin devralacağı belirsizliğini korurken, transfer için flaş bir haber gündeme geldi.

Fransız basınından Mercato, Fransa Ligue 1 devi Olympique Marsilya'nın Galatasaray'ın genç yıldızı için mutlu sona ulaştığını yazdı.

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BARTUĞ ELMAZ, MARSİLYA YOLCUSU

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Haberde Marsilya'nın Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz ile anlaşma sağladığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı belirtildi.

TERİM'LE ŞANS BULDU

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19 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Galatasaray'da ilk olarak Fatih Terim döneminde oynadı. Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve başkan Burak Elmas'ın Şubat ayında kadro dışı kaldığını açıkladığı Bartuğ, bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçının son dakikalarında oynamıştı.

INSTAGRAM'DAN YAPTIĞI BEĞENİ, BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

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Bartuğ Elmaz'ın teknik direktör Fatih Terim döneminde Instagram hesabından Burak Elmas ve Terim'i eleştiren bir gönderiyi beğenmesi sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
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