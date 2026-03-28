SON DAKİKA | Galatasaray'dan 45 Milyon Euro'luk operasyon! Okan Buruk'un yeni hedefi 1.95'lik dev Onana...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer harekatı erken başladı! Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya dev bir takviye planlayan Sarı-Kırmızılılar, Aston Villa'nın 1.95'lik tankı Amadou Onana'yı listesine aldı. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan ve Manchester United'ın da radarında bulunan 24 yaşındaki ön libero için Dursun Özbek yönetimi temasları sıklaştırdı. Galatasaray'ın bu dev operasyonu İngiltere'de büyük ses getirdi. İşte yılın transfer bombası...

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üstte tutan Galatasaray, gelecek sezonun kadro mühendisliği için düğmeye çok erken bastı.

Orta sahaya tartışmasız, oyunu domine edecek fiziksel bir güç arayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, rotayı doğrudan İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Hedefteki isim ise Ada'nın tozunu attıran Amadou Onana!

OKAN BURUK'UN YENİ PRENSİ: 1.95'LİK TANK

Dursun Özbek yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un oyun stiline ve taktiksel sistemine birebir uyduğu belirtilen 1.95 boyundaki Belçikalı ön libero için resmi temaslarını sıklaştırdı. Sahadaki agresif yapısı, ikili mücadelelerdeki ezici üstünlüğü ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tam bir 6 numara olan Onana, Galatasaray'ın orta sahadaki tüm sorunlarını tek başına çözebilecek bir profil olarak görülüyor.

ASTON VILLA 60 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ!

Transferin maddi boyutu ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan genç yıldız için kulübü Aston Villa, henüz 2024 yazında Everton'a tam 59.35 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Kariyerinde Hamburg, Lille ve Everton gibi köklü kulüpler bulunan Onana'nın bu astronomik maliyeti, Galatasaray yönetimini zorlu bir pazarlık masasının beklediğini gösteriyor. Sarı-Kırmızılıların bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokması bekleniyor.

MASADAKİ EN BÜYÜK RAKİP MANCHESTER UNITED

Galatasaray'ın bu rüya transferindeki tek engeli bonservis bedeli değil. İngiliz basınına sızan bilgilere göre, Premier Lig devi Manchester United da Onana'nın durumunu yakından takip ediyor ve oyuncuyu kadrosuna katmak için pusuda bekliyor. Dursun Özbek ve yönetiminin, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

