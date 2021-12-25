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Son dakika: Galatasaray'dan 7 maç sonra 3 puan! Kerem Aktürkoğlu'nun golü paylaşım rekorları kırıyor...

25.12.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Haberleri: Süper Lig 'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Süper Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret olan sarı-kırmızılılar bu maçtan aldığı 2-0'lık galibiyetle derin bir nefes aldı. Maça Kerem Aktürkoğlu'nun harika golü damga vurdu. 7 hafta sonra gelen galibiyet sonrası taraftarlar ve futbolcular maç sonunda yoğun bir mutluluk yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'dan 7 maç sonra 3 puan! Kerem Aktürkoğlu'nun golü paylaşım rekorları kırıyor...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray 7 haftanın ardından Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle derin bir nefes aldı. Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar maç başından sonuna kadar karşılaşmanın tek hakimiydi. Oldukça fazla pozisyona giren Galatasaray'da kaçan pozisyonlar maça damga vurdu. Maçın ilk yarısının sonuna doğru Feghouli'nin attığı golle devreye 1-0 önde giren sarı-kırmızılılar yine ikinci yarının hemen başında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kerem'in attığı müthiş gol sosyal medyada gündem oldu.

PERDEYİ FEGHOULI AÇTI

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Kritik karşılaşmada gol perdesini açan isim Sofiane Feghouli oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında savunma arkasına atılan pasta şık bir vuruş yapan Cezayirli futbolcu, 45+1'de takımını üstünlüğe taşıdı: 1-0.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL

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Karşılaşmada dakikalar 52'yi gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu çok şık bir gol kaydetti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan genç oyuncu rakip fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte skor Galatasaray lehine 2-0'a geldi.

KARİYERİNDE İLK OLDU

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Galatasaray kariyerinde Süper Lig maçlarında ceza sahası dışından gol atmayan Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçıyla buna son verdi. Genç oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atma başarısı gösterdi.

TERİM’İN CEZASI SONA ERDİ

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Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı. Fatih Terim'in cezası bu maçla birlikte sona erdi.

NURİ ŞAHİN’DEN 2 DEĞİŞİKLİK

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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımının ligin 18’inci haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Şahin, Ghacha ve Poli yerine Floranus ve Amilton’a ilk 11’de şans verdi. Antalya ekibi sahaya, Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu ilk 11’i ile çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor Kerem Aktürkoğlu
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