Son dakika: Galatasaray'dan 7 maç sonra 3 puan! Kerem Aktürkoğlu'nun golü paylaşım rekorları kırıyor...

Son dakika: Galatasaray 7 haftanın ardından Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle derin bir nefes aldı. Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar maç başından sonuna kadar karşılaşmanın tek hakimiydi. Oldukça fazla pozisyona giren Galatasaray'da kaçan pozisyonlar maça damga vurdu. Maçın ilk yarısının sonuna doğru Feghouli'nin attığı golle devreye 1-0 önde giren sarı-kırmızılılar yine ikinci yarının hemen başında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kerem'in attığı müthiş gol sosyal medyada gündem oldu.

PERDEYİ FEGHOULI AÇTI

Kritik karşılaşmada gol perdesini açan isim Sofiane Feghouli oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında savunma arkasına atılan pasta şık bir vuruş yapan Cezayirli futbolcu, 45+1'de takımını üstünlüğe taşıdı: 1-0.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmada dakikalar 52'yi gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu çok şık bir gol kaydetti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan genç oyuncu rakip fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte skor Galatasaray lehine 2-0'a geldi.

KARİYERİNDE İLK OLDU

Galatasaray kariyerinde Süper Lig maçlarında ceza sahası dışından gol atmayan Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçıyla buna son verdi. Genç oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atma başarısı gösterdi.

TERİM’İN CEZASI SONA ERDİ

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı. Fatih Terim'in cezası bu maçla birlikte sona erdi.

NURİ ŞAHİN’DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımının ligin 18’inci haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Şahin, Ghacha ve Poli yerine Floranus ve Amilton’a ilk 11’de şans verdi. Antalya ekibi sahaya, Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu ilk 11’i ile çıktı.

