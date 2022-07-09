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Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Inaki Pena'ya PSG talip oldu!

09.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma giyen tecrübeli futbolcuya sürpriz talip çıktı. Paris Saint Germain'de göreve başlayan Luis Campos'un, eski Galatasaraylı futbolcuyu Paris Saint Germain'e transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Inaki Pena'ya PSG talip oldu!

Transfer haberleri: Paris Saint Germain'de Luis Campos'un başlattığı yeni yapılanma kapsamında Angel Di Maria ile yeni sözleşme imzalanmadı. Xavi Simons, bedelsiz olarak PSV Eindhoven'ın yolunu tuttu. Colin Dagba, Strasbourg'a kiralandı. Marcin Bulka, Nice'e satıldı. Öte yandan Alphonse Areola transferi için West Ham United'la 9 milyon 500 bin euro karşılığında anlaşma sağlandı.

PSG GÜNDEMİNE ALDI

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Christophe Galtier ve Luis Campos'un ortak yürüttüğü transfer çalışmalarında sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezonun bitmesinin ardından Barcelona'ya dönen Inaki Pena, Paris Saint Germain'in gündemine girdi.

CAMPOS DEVREDE

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İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Paris Saint Germain'de göreve başlayan Luis Campos'un Inaki Pena'yı transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi. 23 yaşındaki eldivenin reflekslerinin iyi olduğu belirtilen haberde, Barcelona ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatıldı. Luis Campos'un Inaki Pena'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için girişimlerde bulunabileceği kaydedildi.

BARCELONA'YA KARŞI DEVLEŞTİ

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Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray'da forma giyen Inaki Pena, 8 maçta kaleyi korudu. 23 yaşındaki file bekçisi, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Inaki Pena'dan övgü dolu ifadelerle bahsetmişti.

KALE YİNE DONNARUMMA'NIN

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Öte yandan Paris Saint Germain'in Inaki Pena'yı ikinci kaleci olarak düşündüğü ifade edildi. Fransız devinin gelecek sezon kaleyi Donnarumma'ya emanet edeceği belirtildi.


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