SON DAKİKA: Galatasaray'dan Cedric Bakambu için KAP açıklaması geldi! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni golcüsü

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-Kırmızılılar Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

1.3 MİLYON EURO ALACAK

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, sezon başına 1.3 milyon Euro alacak. Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.

Galatasaray'dan Cedric Bakambu için KAP açıklaması. https://t.co/UQaV28tN6n — Mynet Spor (@mynetspor) July 22, 2023



