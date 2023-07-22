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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Cedric Bakambu için KAP açıklaması geldi! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni golcüsü

22.07.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekip Cedric Bakambu ile görüşmelere başlandığını yaptığı KAP bildirimiyle duyurdu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Sarı-Kırmızılılar Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

1.3 MİLYON EURO ALACAK

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32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, sezon başına 1.3 milyon Euro alacak. Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.


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