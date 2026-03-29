SON DAKİKA | Galatasaray'dan çifte yerli bombası! Zeki Çelik ve Deniz Gül ile anlaşma an meselesi

Yeni sezonda düşecek yabancı kuralı öncesi yerli operasyonunu başlatan Galatasaray'dan çifte bomba! Sarı-Kırmızılılar, Roma ile sözleşmesi bitecek A Milli sağ bek Zeki Çelik'i bedelsiz kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Hücum hattındaki flaş hedef ise Porto'nun 21 yaşındaki yıldızı Deniz Gül oldu! Aslan, piyasa değeri 6 milyon Euro olan 1.90'lık dev golcüyü alternatif forvet olarak listesine ekledi.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne tam gaz devam eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği için çalışmalarını hızlandırdı. Milli arada transfer zirvesi yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, yeni sezonda azalacak olan yabancı sayısını göz önünde bulundurarak kaliteli yerli oyuncu havuzunu genişletmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'ın hedefinde ise Avrupa'da top koşturan iki milli yıldız var: Bir lejyoner, bir gurbetçi!

SAĞ BEKE BEDELSİZ ZEKİ ÇELİK!

Yönetimin ilk ve en önemli hedefi, A Milli Takımımızın da formasını başarıyla terleten Zeki Çelik. Bu sezon İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da oldukça iyi bir performans sergileyen 29 yaşındaki tecrübeli sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, oyuncunun bonservisinin elinde olmasını fırsat bilerek, Zeki'yi herhangi bir bedel ödemeden renklerine bağlamak için şimdiden masaya oturma kararı aldı.

HÜCUMDA SÜRPRİZ İSİM: DENİZ GÜL

Aslan'ın yerli operasyonundaki diğer bomba ise Portekiz'den geldi! Sarı-Kırmızılılar, hücum hattını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek için Porto'nun 21 yaşındaki parlayan yıldızı Deniz Gül'ü gözüne kestirdi. A Milli Takım kadrosunda da kendine yer bulan 1.90 boyundaki dev santrfor, Galatasaray'ın alternatif forvet listesinde ilk sıralara yerleşti.

Ancak genç golcünün transferi Zeki Çelik kadar kolay görünmüyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Deniz'in, Porto ile 2029 yılına kadar devam eden uzun soluklu bir sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray yönetiminin bu transfer için şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor.

