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Galatasaray'dan Falcao açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Radamel Falcao'nun sahada koşu çalışmalarına başladığını açıkladı. Açıklamada ayrıca sakatlığı süren Saracchi'nin de fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.

Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde 4’e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

"SARACCHI ADAPTASYON VE KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPTI"

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

"FALCAO KOŞU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Takımımız, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Cumartesi günü yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek" denildi.

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