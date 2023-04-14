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Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt geldi! 'Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?'

14.04.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, zirve için çekişen Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilim de günden güne artıyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hedef alan paylaşımlarının ardından sarı - kırmızılı kulüpten cevap geldi. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından atılan tweet'te "Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt geldi! 'Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?'

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, şampiyonluk için yarışıyor. İki kulüp arasındaki zirve çekişmesi, sosyal medyaya da sıçradı. Fenerbahçe'nin bugün üst üste yapmış olduğu paylaşımların ardından Galatasaray'dan cevap geldi.

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İşte Galatasaray'ın tweet'inde yer alan ifadeler;

"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine…

Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır!

Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet’ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır!

Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz!

Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları’nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :)

Bizimkisi şaka…

Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"

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