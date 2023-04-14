Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt geldi! 'Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?'

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, şampiyonluk için yarışıyor. İki kulüp arasındaki zirve çekişmesi, sosyal medyaya da sıçradı. Fenerbahçe'nin bugün üst üste yapmış olduğu paylaşımların ardından Galatasaray'dan cevap geldi.

İşte Galatasaray'ın tweet'inde yer alan ifadeler;

"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine…

Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır!

Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet’ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır!

Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz!

Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları’nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :)

Bizimkisi şaka…

Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"