Son dakika: Galatasaray'dan Haris Seferovic için imza öncesi sürpriz hamle! 3 kez sağlık kontrolü...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da taraftarlar, yapılacak olan transferleri bekliyor. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı katan sarı - kırmızılıların santrfor mevkiine ise yapacağı takviye belli olmuştu.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARMIŞTI

Galatasaray, Portekiz devi Benfica ile Haris Seferovic'in satın alma opsiyonlu kiralanması için anlaşmaya varmış ve oyuncuyla da el sıkışmıştı.

OPSİYON VE MAAŞI

Seferovic'in Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye gireceği, tecrübeli futbolcuya ise yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Oyuncunun transferini açıklamak ve taraftalarını mutlu etmek isteyen sarı - kırmızılılar, imza sonrası bir problem yaşanmaması adına flaş bir hamleye imza attı.

KULÜP DOKTORU PORTEKİZ'E GİTTİ

Daha önce iki kez sağlık kontrolünden geçirilen Haris Seferovic için Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, Portekiz'e gitti.

EĞER PROBLEM YAŞANMAZSA...

İsviçreli futbolcu için üçüncü ve son sağlık kontrolünün gerçekleştirileceği öğrenildi. 30 yaşındaki son testleri geçmesi ve İnce'den onay çıkması halinde Seferovic ile resmi sözleşme imzalanacak. Seferovic'in son testinde yaşanacak problemde ise Galatasaray'ın transferden vazgeçeceği ifade edildi.

İSTANBUL'A GELECEK

Golcü oyuncunun sağlık kontrolünde herhangi bir pürüze rastlanmazsa kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

HAZIRLIK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan İsviçreli oyuncu Seferovic, Benfica'nın Fulham'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçını tribünden takip etti.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 resmi maça çıkan Seferovic, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

