Son dakika: Galatasaray'dan maç tekrarı için TFF'ye başvuru! Federasyon düğmeye bastı! Karşılaşma 2-0'dan devam mı edecek?

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Alanyaspor maçı hakkında TFF'ye başvuruda bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, maçın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için girişimlere başladığı ifade edildi.

"KONUŞULACAK BİR TARAFI YOK"

Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Alanyaspor maçının ardından "Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline geldi. Bilerek bu hale getirdiler. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla bilinen bir hakemi böyle bir maça atayarak hafta içi yaptığımız basın toplantısında, ki her kelimesiyle arkasındayız ve doğruyu söyledik, kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi öz eleştirilerimizi de yaptığımız bir basın toplantısıydı. Bu şekilde giderse lig bitmeyecek. Biz bitirtmeyiz!" demişti.

TOPU UZAKLAŞTIRMAK İÇİN SAHAYA GİRMİŞTİ

Alanyaspor'un atak yaptığı esnada saha içine giren yardımcı hakem, topu ayağıyla kenara atıp maçın durmamasını sağlamıştı. Alanyaspor'un da atağı kesilmemiş ve Akdeniz ekibi hücumuna devam etmişti. Bu olay sonrası sarı-kırmızılılar TFF'ye maçta kural hatası olduğu için başvuruda bulundu.

"65'TEN SONRA 2-0 OLARAK DEVAM ETSİN"

Galatasaray yönetiminde yer alan hukukçulara göre yardımcı hakemin yaptığı bu olay kural hatası. Kulübün istediği ise, 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması. TFF'nin iste bu başvurunun ardından hakemler ve MHK'dan görüş istediği ifade edildi. (Fanatik)



