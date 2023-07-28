Son dakika: Galatasaray'dan Mauro Icardi transferinde Edin Dzeko göndermesi! Simge'nin 'Öpücem' şarkısıyla...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi transferinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyordu.

İstanbul'a gelmek için Arjantin'den yola çıkan yıldız futbolcu ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından sürpriz bir paylaşım yapıldı.

⌛️ Galatasaray, Mauro Icardi transferini açıklamaya hazırlanıyor. https://t.co/C3lcjWMW7R — Mynet Spor (@mynetspor) July 28, 2023

"Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin" ifadelerinin yer aldığı videolu paylaşımda ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun 433 sayfasının adminlerinden Metecan Kanbur'u görüntülü olarak aradığı görüldü.

FABRIZIO ROMANO SÜRPRİZİ

Romano'nun Kanbur'a, "Harika bir haberim var. Galatasaray yine çok büyük bir transfer yaptı. Soyal medya hesaplarına bir göz at." sözlerini kullandığı videoda daha sonra bir kişinin radyo kanallarını aradığı görüntüye yer verildi.

'BENİ SEV' ŞARKISINA GÖNDERME

O esnada çalan şarkılar arasında Simge Sağın'ın 'Öpücem' isimli parçasından 'Ben seni öyle bir seveceğim ki...' sözleri duyuldu.

Galatasaray'ın bu şarkıya yer vermesinin nedeni olarak ise Fenerbahçe'nin Edin Dzeko transferini Hande Yener'in 'Beni Sev' şarkısıyla duyurması gösterildi.

