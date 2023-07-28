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Son dakika: Galatasaray'dan Mauro Icardi transferinde Edin Dzeko göndermesi! Simge'nin 'Öpücem' şarkısıyla...

28.07.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların transfer için anlaştığı Mauro Icardi, İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Galatasaray Kulübü de Arjantinli yıldızın transferini açıklamadan önce sürpriz bir paylaşıma imza attı. Tweet'te Simge'nin 'Öpücem' şarkısına yer verilerek Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi transferinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyordu.

İstanbul'a gelmek için Arjantin'den yola çıkan yıldız futbolcu ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından sürpriz bir paylaşım yapıldı.

"Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin" ifadelerinin yer aldığı videolu paylaşımda ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun 433 sayfasının adminlerinden Metecan Kanbur'u görüntülü olarak aradığı görüldü.

FABRIZIO ROMANO SÜRPRİZİ

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Romano'nun Kanbur'a, "Harika bir haberim var. Galatasaray yine çok büyük bir transfer yaptı. Soyal medya hesaplarına bir göz at." sözlerini kullandığı videoda daha sonra bir kişinin radyo kanallarını aradığı görüntüye yer verildi.

'BENİ SEV' ŞARKISINA GÖNDERME

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O esnada çalan şarkılar arasında Simge Sağın'ın 'Öpücem' isimli parçasından 'Ben seni öyle bir seveceğim ki...' sözleri duyuldu.

Galatasaray'ın bu şarkıya yer vermesinin nedeni olarak ise Fenerbahçe'nin Edin Dzeko transferini Hande Yener'in 'Beni Sev' şarkısıyla duyurması gösterildi.

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