Son dakika: Galatasaray'dan resmi açıklama! "Derbide oynama ihtimali yok"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bafetimbi Gomis ve Ryan Babel'in gol attığı maçta Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlanarak oyundan çıkması, sarı - kırmızılı ekipte moralleri bozmuştu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncular için ise resmi açıklama geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Karagümrük maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Torrent, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan isimleri duyurdu.

"OYNAMA İHTİMALLERİ YOK!"

İki ismin Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimallerinin olmadığını açıklayan Torrent, "Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağız. Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok." dedi.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDILAR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Mustafa Muhammed'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Mısırlı santrforun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Milli takımdan dönen ve sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ile yırtık tespit edilen Sofiane Feghouli'nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi.



