Son dakika: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'e gönderme!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta İspanyol devi, 59. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in resmi Twitter hesabından art arda paylaşımlar geldi.

"BİZ FİNAL KAZANIYORUZ"

Şampiyonlar Ligi şampiyonunun hesabından atılan bir tweet'te, "Biz final oynamıyoruz, biz final kazanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"EMİN MİSİNİZ?"

Bu tweet'e Galatasaray'dan jet hızında bir yanıt geldi ve sarı - kırmızılıların İngilizce hesabından 2000 UEFA Süper Kupası'nın fotoğrafı paylaşılarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" şeklinde bir tweet atıldı.

Bu tweet, Galatasaraylı taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve retweet alırken, rakip takım taraftarlarından tepki çekti.

