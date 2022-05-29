SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'e gönderme!

Son dakika: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'e gönderme!

29.05.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Paris'te karşı karşıya gelen Real Madrid, Vinicius Junior'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve 14. kez kupayı müzesine götürdü. Maç sonrasında resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Real Madrid'e Galatasaray'dan flaş bir cevap geldi. Sarı - kırmızılıların cevabı, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

Son dakika: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'e gönderme!

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maçta İspanyol devi, 59. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in resmi Twitter hesabından art arda paylaşımlar geldi.

"BİZ FİNAL KAZANIYORUZ"

Screenshot_16

Şampiyonlar Ligi şampiyonunun hesabından atılan bir tweet'te, "Biz final oynamıyoruz, biz final kazanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

"EMİN MİSİNİZ?"

Screenshot_15

Bu tweet'e Galatasaray'dan jet hızında bir yanıt geldi ve sarı - kırmızılıların İngilizce hesabından 2000 UEFA Süper Kupası'nın fotoğrafı paylaşılarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" şeklinde bir tweet atıldı.

Bu tweet, Galatasaraylı taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve retweet alırken, rakip takım taraftarlarından tepki çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor!Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor!
Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliyor...Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliyor...
Fatih Terim resmen geri dönüyor!Fatih Terim resmen geri dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Liverpool son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandı

Suriye sınırında hareketli saatler... Helikopterler peş peşe havalandı

Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!

Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!

Ne yaptın Jose Sosa! Yeni takımı...

Ne yaptın Jose Sosa! Yeni takımı...

''Kupa için eşimi bile...''

''Kupa için eşimi bile...''

Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...

Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...

Merih'ten Ronaldo itirafı: 'Şoke oldu!'

Merih'ten Ronaldo itirafı: 'Şoke oldu!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.